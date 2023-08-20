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https://sputnikarabic.ae/20230820/رامافوزا-بريكس-قادرة-على-إحداث-تغييرات-في-الاقتصاد-العالمي-والعلاقات-الدولية-1080270839.html
رامافوزا: "بريكس" قادرة على إحداث تغييرات في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية
رامافوزا: "بريكس" قادرة على إحداث تغييرات في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية
صرّح رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن مجموعة "بريكس" تمتلك القدرة على إحداث تغييرات عالمية، خاصة أنها تنعقد تزامنا مع تحديات على الساحة الدولية. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T19:16+0000
2023-08-20T19:16+0000
قمة بريكس 2023
العالم
جنوب أفريقيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال رامافوزا خلال كلمة بثها موقع الرئاسة، اليوم الأحد: "تمتلك بلدان "بريكس" بشكل جماعي القدرة على تشكيل الديناميكيات العالمية وإحداث تغييرات كبيرة في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية".وأضاف: "يتزامن انعقاد قمة "بريكس" مع تحديات عالمية ستحدد مسار الأحداث الدولية لسنوات قادمة".وأكد رامافوزا أن "مجموعة "بريكس" تؤدي دورًا مهمًا في العالم، نظرًا لقوتها الاقتصادية وتأثيرها السياسي وتعاونها التنموي".وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
https://sputnikarabic.ae/20230820/بنك-بريكس-يصدر-أول-سندات-بعملة-جنوب-أفريقيا-المحلية-1080254435.html
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قمة بريكس 2023, العالم, جنوب أفريقيا
قمة بريكس 2023, العالم, جنوب أفريقيا

رامافوزا: "بريكس" قادرة على إحداث تغييرات في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية

19:16 GMT 20.08.2023
© AP Photo / Sumaya Hishamرئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Sumaya Hisham
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صرّح رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن مجموعة "بريكس" تمتلك القدرة على إحداث تغييرات عالمية، خاصة أنها تنعقد تزامنا مع تحديات على الساحة الدولية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال رامافوزا خلال كلمة بثها موقع الرئاسة، اليوم الأحد: "تمتلك بلدان "بريكس" بشكل جماعي القدرة على تشكيل الديناميكيات العالمية وإحداث تغييرات كبيرة في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية".
وأضاف: "يتزامن انعقاد قمة "بريكس" مع تحديات عالمية ستحدد مسار الأحداث الدولية لسنوات قادمة".
وأكد رامافوزا أن "مجموعة "بريكس" تؤدي دورًا مهمًا في العالم، نظرًا لقوتها الاقتصادية وتأثيرها السياسي وتعاونها التنموي".
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
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وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.
وسيمثل روسيا، وزير الخارجية سيرغي لافروف. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه سيشارك في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
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