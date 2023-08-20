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https://sputnikarabic.ae/20230820/زلزال-بقوة-51-ريختر-يضرب-سواحل-ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية--1080273109.html
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية
زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر سواحل ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. ووقع الزلزال في الساعة 00:41 بتوقيت موسكو، وكان مركزه على بعد 27 كيلومترًا شمال غرب مدينة أوكسنارد الأمريكية، التي يقدر عدد سكانها بحوالي 207 ألف نسمة.وحتى الآن، لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة للزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230102/للمرة-الثانية-خلال-شهر-زلزال-قوي-يضرب-ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية-1071838155.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, كاليفورنيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, كاليفورنيا

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية

22:58 GMT 20.08.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale
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ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر سواحل ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.
موسكو - سبوتنيك. ووقع الزلزال في الساعة 00:41 بتوقيت موسكو، وكان مركزه على بعد 27 كيلومترًا شمال غرب مدينة أوكسنارد الأمريكية، التي يقدر عدد سكانها بحوالي 207 ألف نسمة.
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وحتى الآن، لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة للزلزال.
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