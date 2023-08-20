https://sputnikarabic.ae/20230820/مدرب-الهلال-السعودي-يصدم-الجماهير-نيمار-مصاب-فيديو-1080249847.html
مدرب الهلال السعودي يصدم الجماهير: نيمار مصاب... فيديو
مدرب الهلال السعودي يصدم الجماهير: نيمار مصاب... فيديو
أعلن المدير الفني لفريق الهلال السعودي، خورخي خيسوس، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، يعاني من إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات، خلال الأيام المقبلة. 20.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-20T06:42+0000
2023-08-20T06:42+0000
2023-08-20T06:42+0000
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وقال خيسوس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، أمس السبت، بعد مباراة الفيحاء: "لم تحدد مدة غياب نيمار حتى الآن، ولا أعلم لماذا تم استدعاؤه لمنتخب البرازيل".وكلن فريق الهلال على ملعبه أمام فريق الفيحاء، بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1) في الجولة الثانية من الدوري السعودي.وبهذه النتيجة خسر الهلال أول نقطتين خلال مشواره في الدوري، بعد الفوز في الجولة الأولى على حساب أبها بنتيجة (3-1).وقدّم الهلال السعودي، مساء أمس السبت، نجمه الجديد نيمار أمام آلاف من الجماهير في العاصمة الرياض.وشهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي النصر والاتحاد على التوالي.وكان اللاعب البرازيلي نيمار، قد وصل إلى المملكة العربية السعودية على متن الطائرة الخاصة للوليد بن طلال.وأفادت تقارير أن نيمار وافق على عقد مع نادي الهلال السعودي لمدة عامين بقيمة 160 مليون يورو (175 مليون دولار)، بالإضافة إلى دفع مبلغ 90 مليون يورو إلى ناديه السابق باريس سان جيرمان، مقابل الانتقال إليه، باستثناء المكافآت، ويستمر عقده حتى صيف 2025.وانضم نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قادمًا من برشلونة مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو.
https://sputnikarabic.ae/20230816/آخرهم-البرازيلي-نيمار-لماذا-تنفق-السعودية-أموالا-طائلة-لشراء-نجوم-العالم؟-1080134041.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
مدرب الهلال السعودي يصدم الجماهير: نيمار مصاب... فيديو
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أعلن المدير الفني لفريق الهلال السعودي، خورخي خيسوس، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، يعاني من إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات، خلال الأيام المقبلة.
وقال خيسوس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، أمس السبت، بعد مباراة الفيحاء: "لم تحدد مدة غياب نيمار
حتى الآن، ولا أعلم لماذا تم استدعاؤه لمنتخب البرازيل".
وكلن فريق الهلال على ملعبه أمام فريق الفيحاء، بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1) في الجولة الثانية من الدوري السعودي.
وبهذه النتيجة خسر الهلال أول نقطتين خلال مشواره في الدوري، بعد الفوز في الجولة الأولى على حساب أبها بنتيجة (3-1).
وقدّم الهلال السعودي
، مساء أمس السبت، نجمه الجديد نيمار أمام آلاف من الجماهير في العاصمة الرياض.
وشهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي النصر والاتحاد على التوالي.
وكان اللاعب البرازيلي نيمار، قد وصل إلى المملكة العربية السعودية على متن الطائرة الخاصة للوليد بن طلال.
وأفادت تقارير أن نيمار وافق على عقد مع نادي الهلال السعودي لمدة عامين بقيمة 160 مليون يورو (175 مليون دولار)، بالإضافة إلى دفع مبلغ 90 مليون يورو إلى ناديه السابق باريس سان جيرمان، مقابل الانتقال إليه، باستثناء المكافآت، ويستمر عقده حتى صيف 2025.
وانضم نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان
الفرنسي، قادمًا من برشلونة مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو.