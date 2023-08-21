https://sputnikarabic.ae/20230821/أصوات-انفجارات-تسمع-بمحيط-العاصمة-دمشق-1080305182.html
أصوات انفجارات تسمع بمحيط العاصمة دمشق
أصوات انفجارات تسمع بمحيط العاصمة دمشق
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان بمحيط العاصمة دمشق. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T20:24+0000
2023-08-21T20:24+0000
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وقال المصدر إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.وأشار المصدر إلى أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة.وفي السياق نفسه، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن العدوان الإسرائيلي تركز على محيط العاصمة من الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية.وناشد وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، يوم الثلاثاء الماضي، في كلمة له خلال مؤتمر موسكو الـ11 للأمن الدولي، المجتمع الدولي، بضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية، ووقف ما تقوم به سلطاته من مجازر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا بمحاسبة إسرائيل على الاعتداءات المتواصلة التي ما زال يشنها ولا سيما على الأراضي السورية.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://sputnikarabic.ae/20230821/الجيش-السوري-يسقط-ثلاث-طائرات-مسيرة-مزودة-بالذخائر-المتفجرة-بريفي-إدلب-وحماة-1080286870.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أصوات انفجارات تسمع بمحيط العاصمة دمشق
20:24 GMT 21.08.2023 (تم التحديث: 20:46 GMT 21.08.2023) تابعنا عبر
أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان بمحيط العاصمة دمشق.
وقال المصدر إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
وأشار المصدر إلى أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة.
وفي السياق نفسه، أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن العدوان الإسرائيلي تركز على محيط العاصمة من الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية.
وناشد وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، يوم الثلاثاء الماضي، في كلمة له خلال مؤتمر موسكو الـ11 للأمن الدولي، المجتمع الدولي، بضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية، ووقف ما تقوم به سلطاته من مجازر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
، مطالبا بمحاسبة إسرائيل على الاعتداءات المتواصلة التي ما زال يشنها ولا سيما على الأراضي السورية.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.