https://sputnikarabic.ae/20230821/إحباط-هجوم-إرهابي-لنظام-كييف-باستخدام-طائرتين-مسيرتين-في-شبه-جزيرة-القرم-1080305978.html
إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين في شبه جزيرة القرم
إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين في شبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين شمال غرب شبه جزيرة القرم. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T21:07+0000
2023-08-21T21:07+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الحادي والعشرين من آب/أغسطس، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة".وأضافت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين تحلقان باتجاه شبه جزيرة القرم، وتم اعتراضهما بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية.وبحسب الدفاع الروسي، فإن الطائرتين المسيرتين سقطتا في البحر الأسود بعد فقدان السيطرة عليهما، على بعد 40 كيلومترًا من شمال غرب شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخ-إس-200-أوكراني-حاول-استهدف-منشآت-في-القرم--عاجل-1080213066.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين في شبه جزيرة القرم
21:07 GMT 21.08.2023 (تم التحديث: 21:33 GMT 21.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين شمال غرب شبه جزيرة القرم.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الحادي والعشرين من آب/أغسطس، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة".
وأضافت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين تحلقان باتجاه شبه جزيرة القرم، وتم اعتراضهما بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية.
وبحسب الدفاع الروسي، فإن الطائرتين المسيرتين سقطتا في البحر الأسود بعد فقدان السيطرة عليهما، على بعد 40 كيلومترًا من شمال غرب شبه جزيرة القرم.