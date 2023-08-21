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إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين في شبه جزيرة القرم
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230821/إحباط-هجوم-إرهابي-لنظام-كييف-باستخدام-طائرتين-مسيرتين-في-شبه-جزيرة-القرم-1080305978.html
إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين في شبه جزيرة القرم
إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين في شبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين شمال غرب شبه جزيرة القرم. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T21:07+0000
2023-08-21T21:33+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الحادي والعشرين من آب/أغسطس، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة".وأضافت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين تحلقان باتجاه شبه جزيرة القرم، وتم اعتراضهما بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية.وبحسب الدفاع الروسي، فإن الطائرتين المسيرتين سقطتا في البحر الأسود بعد فقدان السيطرة عليهما، على بعد 40 كيلومترًا من شمال غرب شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-صاروخ-إس-200-أوكراني-حاول-استهدف-منشآت-في-القرم--عاجل-1080213066.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين في شبه جزيرة القرم

21:07 GMT 21.08.2023 (تم التحديث: 21:33 GMT 21.08.2023)
© Sputnik . Валерий Мельников / الانتقال إلى بنك الصورمدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم
مدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© Sputnik . Валерий Мельников
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين شمال غرب شبه جزيرة القرم.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الحادي والعشرين من آب/أغسطس، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ "إس-200" أوكراني حاول استهداف منشآت في القرم
19 أغسطس, 04:39 GMT
وأضافت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين تحلقان باتجاه شبه جزيرة القرم، وتم اعتراضهما بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية.
وبحسب الدفاع الروسي، فإن الطائرتين المسيرتين سقطتا في البحر الأسود بعد فقدان السيطرة عليهما، على بعد 40 كيلومترًا من شمال غرب شبه جزيرة القرم.
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