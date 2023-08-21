https://sputnikarabic.ae/20230821/إصابة-عسكري-سوري-بالعدوان-الإسرائيلي-على-محيط-دمشق-1080306083.html
إصابة عسكري سوري بالعدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
إصابة عسكري سوري بالعدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
أفاد مصدر عسكري سوري، صباح اليوم الثلاثاء، بإصابة عسكري سوري بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق، مساء الاثنين. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T21:30+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": أدى العدوان الذي نفذه العدو الإسرائيلي إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".وأضاف المصدر: "في حوالي الساعة 05 :23 من مساء يوم 21 أغسطس/ آب 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".وفي وقت سابق، مساء أمس الاثنين، أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان بمحيط العاصمة دمشق.وقال المصدر إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.وأشار المصدر إلى أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://sputnikarabic.ae/20230821/أصوات-انفجارات-تسمع-بمحيط-العاصمة-دمشق-1080305182.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, دمشق
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, دمشق
إصابة عسكري سوري بالعدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
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أفاد مصدر عسكري سوري، صباح اليوم الثلاثاء، بإصابة عسكري سوري بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق، مساء الاثنين.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك
": أدى العدوان الذي نفذه العدو الإسرائيلي إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وأضاف المصدر: "في حوالي الساعة 05 :23 من مساء يوم 21 أغسطس/ آب 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بصواريخ موجهة من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
وفي وقت سابق، مساء أمس الاثنين، أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان
بمحيط العاصمة دمشق.
وقال المصدر إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
وأشار المصدر إلى أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.