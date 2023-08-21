https://sputnikarabic.ae/20230821/إيكواس-الخيار-العسكري-للتعامل-مع-أزمة-النيجر-ما-زال-على-الطاولة-1080302548.html

"إيكواس": الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة

"إيكواس": الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة

علقت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، على إعلان المجلس العسكري في النيجر، عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T19:11+0000

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وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في "إيكواس" عبد الفتاح موسى، في تصريحات مع قناة الجزيرة، إن "المنظمة ترفض إعلان سلطات النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات"، مؤكدا ضرورة استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن.وأكد موسى، ان الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، مشددا على أن المجموعة "ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قوله.يأتي ذلك بعدما أيام من إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، "الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر"، مؤكدة أنها لن تفصح عنه. وأعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، خلال تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.

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