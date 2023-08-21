https://sputnikarabic.ae/20230821/إيكواس-الخيار-العسكري-للتعامل-مع-أزمة-النيجر-ما-زال-على-الطاولة-1080302548.html
"إيكواس": الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة
"إيكواس": الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة
علقت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، على إعلان المجلس العسكري في النيجر، عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T19:11+0000
2023-08-21T19:11+0000
2023-08-21T19:11+0000
النيجر
أخبار النيجر
إيكواس
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080097625_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e473429464aed391d2b385ce85fc11eb.jpg
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في "إيكواس" عبد الفتاح موسى، في تصريحات مع قناة الجزيرة، إن "المنظمة ترفض إعلان سلطات النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات"، مؤكدا ضرورة استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن.وأكد موسى، ان الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، مشددا على أن المجموعة "ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قوله.يأتي ذلك بعدما أيام من إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، "الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر"، مؤكدة أنها لن تفصح عنه. وأعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، خلال تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن بلاده تستعد لدعم النيجر في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230821/أردوغان-لا-أرى-قرار-إيكواس-بالتدخل-العسكري-في-النيجر-صائبا-1080291913.html
https://sputnikarabic.ae/20230821/برلماني-جزائري-التدخل-العسكري-في-النيجر-يهدد-بزيادة-نشاط-تهريب-الأسلحة-والعمليات-الإرهابية-1080297062.html
النيجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080097625_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8eb347292762e03354a51b8b8f98aab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, إيكواس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
النيجر, أخبار النيجر, إيكواس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
"إيكواس": الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة
تابعنا عبر
علقت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، على إعلان المجلس العسكري في النيجر، عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في "إيكواس" عبد الفتاح موسى، في تصريحات مع قناة
الجزيرة، إن "المنظمة ترفض إعلان سلطات النيجر عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات"، مؤكدا ضرورة استعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن.
وأكد موسى، ان الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، مشددا على أن المجموعة "ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قوله.
يأتي ذلك بعدما أيام من إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، "الاتفاق على اليوم المحدد للتدخل العسكري
في النيجر"، مؤكدة أنها لن تفصح عنه.
وأعلن وزير دفاع بوركينا فاسو، كاسوم كوليبالي، خلال تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن بلاده تستعد لدعم النيجر
في مواجهة التدخل العسكري المحتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وأعلن عسكريون في جيش النيجر
، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.