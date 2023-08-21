https://sputnikarabic.ae/20230821/البنتاغون-الخارجية-الأمريكية-توافق-على-بيع-محتمل-لمروحيات-أباتشي-إلى-بولندا--1080304566.html

البنتاغون: الخارجية الأمريكية توافق على بيع محتمل لمروحيات أباتشي إلى بولندا

البنتاغون: الخارجية الأمريكية توافق على بيع محتمل لمروحيات أباتشي إلى بولندا

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على بيع محتمل لطائرات مروحية طراز "أباتشي" إلى بولندا بقيمة 12 مليار دولار تقريبا. 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T19:57+0000

2023-08-21T19:57+0000

2023-08-21T20:03+0000

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وقالت وكالة التعاون الأمني التابعة للبنتاغون في بيان، اليوم الإثنين: "الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع طائرات مروحية طراز "أباتشي" بقيمة 12 مليار دولار تقريبا".وفقًا للبنتاغون، فإن إمداد بولندا بهذه المروحيات لن يخل بشكل أساسي من التوازن العسكري في المنطقة الأوروبية.وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوش بلاشاك، أعلن في أيار/ مايو الماضي، أن أمريكا ستزود بلاده بمروحيات قتالية من طراز "أباتشي"، سيتم نشرها شرقي البلاد.وقال بلاشاك، عقب اجتماعه مع نظيره الأميركي، لويد أوستن، في واشنطن: "حصلنا على تأكيدات بأن الجيش الأمريكي سيزودنا بمروحيات "أباتشي". سيزودنا بها من مخزوناته الخاصة، حتى قبل توقيع عقد بشأن شرائها لاحتياجات القوات البولندية".وأضاف: "في غضون أسابيع قليلة، سيبدأ الطيارون البولنديون بالتدريب، وبعد انتهاء التدريب، سيكون لدينا بالفعل مروحيات "أباتشي" المقدمة إلينا. سيتم نشرها (المروحيات) على الجانب الشرقي للناتو، في الفرقة الميكانيكية الثامنة عشرة لضمان إغلاق "بوابات بريست".

https://sputnikarabic.ae/20230821/مجلس-الأمن-الروسي-يعلق-على--تصريحات-ألمانيا-بشأن-نقل--طائرات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1080303926.html

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