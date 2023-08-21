https://sputnikarabic.ae/20230821/الجيش-السوداني-ينشر-فيديو-لسلاح-المدرعات-خلال-هجوم-مضاد-في-مناطق-العشرة-وجبرة-بالخرطوم-1080304915.html
الجيش السوداني ينشر فيديو لسلاح المدرعات خلال هجوم مضاد في مناطق العشرة وجبرة بالخرطوم
الجيش السوداني ينشر فيديو لسلاح المدرعات خلال هجوم مضاد في مناطق العشرة وجبرة بالخرطوم
أعلن الجيش السوداني، مساء اليوم الإثنين، "تمكنه من صد هجوم جديد لقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات بالعاصمة الخرطوم". 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T20:14+0000
2023-08-21T20:14+0000
2023-08-21T20:14+0000
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ونشرت القيادة العامة للقوات المسحلة السودانية، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، فيديو قالت إنه "لقوات العمل الخاص بسلاح المدرعات وهي تقوم بعمليات هجوم مضاد في مناطق العشرة وجبرة في الخرطوم".وكان الجيش السوداني أعلن في وقت سابق اليوم، "اغتيال اللواء الركن ياسر فضل الله قائد الفرقة 16 مشاة نيالا بولاية جنوب دارفور على يد قوات الدعم السريع".يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القوات المسلحة السودانية، "إحباط عدد من الهجمات الفاشلة للدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوب العاصمة الخرطوم، وإسقاط مئات القتلى والجرحى من الدعم السريع".وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sputnikarabic.ae/20230821/الخارجية-السودانية-تدعو-المجتمع-الدولي-لتصنيف-الدعم-السريع-جماعة-إرهابية-1080299008.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش السوداني ينشر فيديو لسلاح المدرعات خلال هجوم مضاد في مناطق العشرة وجبرة بالخرطوم
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أعلن الجيش السوداني، مساء اليوم الإثنين، "تمكنه من صد هجوم جديد لقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات بالعاصمة الخرطوم".
ونشرت القيادة العامة للقوات المسحلة السودانية، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، فيديو قالت إنه "لقوات العمل الخاص بسلاح المدرعات وهي تقوم بعمليات هجوم مضاد في مناطق العشرة وجبرة في الخرطوم".
وكان الجيش السوداني أعلن في وقت سابق اليوم، "اغتيال اللواء الركن ياسر فضل الله
قائد الفرقة 16 مشاة نيالا بولاية جنوب دارفور على يد قوات الدعم السريع".
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القوات المسلحة السودانية، "إحباط عدد من الهجمات الفاشلة للدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوب العاصمة الخرطوم، وإسقاط مئات القتلى والجرحى
من الدعم السريع".
وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.