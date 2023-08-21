https://sputnikarabic.ae/20230821/القوات-الروسية-تدمر-3-عربات-قطار-محملة-بالذخائر-تابعة-للجيش-الأوكراني-على-محور-أفدييفكا-1080273964.html
القوات الروسية تدمر 3 عربات قطار محملة بالذخائر تابعة للجيش الأوكراني على محور أفدييفكا
القوات الروسية تدمر 3 عربات قطار محملة بالذخائر تابعة للجيش الأوكراني على محور أفدييفكا
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافيف، صباح اليوم الاثنين، أن الوحدات الصاروخية التابعة للمجموعة، هاجمت محطة... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T02:21+0000
2023-08-21T02:21+0000
2023-08-21T02:35+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت أستافيف في تصريح لـ "سبوتنيك": "هاجمت الوحدات الصاروخية التابعة لمجموع قوات الجنوب محطة تفريغ ميجيفايا على محور أفدييفكا، ودمرت 3 عربات قطار محملة بالذخائر، و10 مركبات وقضت على عدد كبير من القوة البشرية للعدو".وأشار أستافيف إلى شن هجوم صاروخي باستخدام منظومة الصواريخ المتعددة "تورنادو - إس" على مواقع تجمع القوات والمعدات الأوكرانية التابعة للكتيبة الآلية الثالثة مشاة، التابعة للواء 92 الميكانيكي الأوكراني في منطقة نوفودميتروفكا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230820/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-للذخيرة-الأوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف-1080257159.html
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القوات الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الروسية تدمر 3 عربات قطار محملة بالذخائر تابعة للجيش الأوكراني على محور أفدييفكا
02:21 GMT 21.08.2023 (تم التحديث: 02:35 GMT 21.08.2023) تابعنا عبر
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافيف، صباح اليوم الاثنين، أن الوحدات الصاروخية التابعة للمجموعة، هاجمت محطة ميجيفايا للسكك الحديدية على محور أفدييفكا، ودمرت 3 عربات قطار محملة بالذخائر، وعشر مركبات.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت أستافيف في تصريح لـ "سبوتنيك": "هاجمت الوحدات الصاروخية التابعة لمجموع قوات الجنوب محطة تفريغ ميجيفايا على محور أفدييفكا، ودمرت 3 عربات قطار محملة بالذخائر، و10 مركبات وقضت على عدد كبير من القوة البشرية للعدو".
وأشار أستافيف إلى شن هجوم صاروخي باستخدام منظومة الصواريخ المتعددة "تورنادو - إس" على مواقع تجمع القوات والمعدات الأوكرانية التابعة للكتيبة الآلية الثالثة مشاة، التابعة للواء 92 الميكانيكي الأوكراني في منطقة نوفودميتروفكا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.