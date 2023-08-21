https://sputnikarabic.ae/20230821/بحث-مشروع-إنشاء-مركز-صيانة-سيارات-كهربائية-صينية-في-الأردن-1080280133.html
بحث مشروع إنشاء مركز صيانة سيارات كهربائية صينية في الأردن
بحث مشروع إنشاء مركز صيانة سيارات كهربائية صينية في الأردن
بحثت الصين والأردن، اليوم الاثنين، تفاصيل مشروع إنشاء مركز لصيانة السيارات الكهربائية والهجينة، ومركز لصيانة الأجهزة الخلوية في الجامعة الأردنية، إلى جانب... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T11:27+0000
2023-08-21T11:27+0000
2023-08-21T11:27+0000
مجتمع
العالم العربي
أخبار الأردن
الصين
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101549/11/1015491164_0:146:3000:1834_1920x0_80_0_0_7b599c44679254b7a9a01bea3fe77154.jpg
ونقلت وكالة "عمون" أن بحث المشروع الصيني جاء خلال لقاء رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات، بوفد صيني من لجنة إدارة ريادة الأعمال الشبابية بين الصين والدول العربية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات العلمية والعملية المرتقب بين الطرفين.وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء يأتي في إطار متابعة ما تضمنته مذكرة التفاهم المشترك التي وقعها الجانبان في شهر مايو/ أيار الماضي، التي تناولت عديدا من الجوانب الطبية والزراعية والهندسية.وزار الوفد الصيني، خلال لقاء اليوم، مستشفى الجامعة الأردنية والتقى بمديره ونوابه، الذين أبدوا اهتمامهم بالتعاون في مجال تصنيع الأطراف الصناعية.يشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الصين والأردن تهدف إلى نقل التكنولوجيا الصينية وتطبيقاتها الذكية إلى الأردن في عدد من المجالات، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم الطبي وتصميم برامج أكاديمية ومهنية مشتركة، كما تتضمن إنشاء الجانب الصيني عدة مختبرات للذكاء الاصطناعي وصيانة السيارات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع شركات صناعة السيارات الصينية، وآخر لصيانة الهواتف الذكية.
https://sputnikarabic.ae/20230726/الجزائر-تدشن-أول-محطة-لـشحن-السيارات-الكهربائية-1079412683.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101549/11/1015491164_180:0:2820:1980_1920x0_80_0_0_44ae5dc42b188db6e4ed8f3d2da45524.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
بحث مشروع إنشاء مركز صيانة سيارات كهربائية صينية في الأردن
تابعنا عبر
بحثت الصين والأردن، اليوم الاثنين، تفاصيل مشروع إنشاء مركز لصيانة السيارات الكهربائية والهجينة، ومركز لصيانة الأجهزة الخلوية في الجامعة الأردنية، إلى جانب استقطاب طلبة صينيين لدراسة اللغة العربية في الجامعة.
ونقلت وكالة
"عمون" أن بحث المشروع الصيني جاء خلال لقاء رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات، بوفد صيني من لجنة إدارة ريادة الأعمال الشبابية بين الصين والدول العربية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات العلمية والعملية المرتقب بين الطرفين.
وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء يأتي في إطار متابعة ما تضمنته مذكرة التفاهم المشترك التي وقعها الجانبان في شهر مايو/ أيار الماضي، التي تناولت عديدا من الجوانب الطبية والزراعية والهندسية.
وزار الوفد الصيني، خلال لقاء اليوم، مستشفى الجامعة الأردنية والتقى بمديره ونوابه، الذين أبدوا اهتمامهم بالتعاون في مجال تصنيع الأطراف الصناعية.
يشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الصين والأردن تهدف إلى نقل التكنولوجيا الصينية وتطبيقاتها الذكية إلى الأردن في عدد من المجالات، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم الطبي وتصميم برامج أكاديمية ومهنية مشتركة، كما تتضمن إنشاء الجانب الصيني عدة مختبرات للذكاء الاصطناعي وصيانة السيارات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع شركات صناعة السيارات الصينية، وآخر لصيانة الهواتف الذكية.