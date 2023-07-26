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https://sputnikarabic.ae/20230726/الجزائر-تدشن-أول-محطة-لـشحن-السيارات-الكهربائية-1079412683.html
الجزائر تدشن أول محطة لـشحن السيارات الكهربائية
الجزائر تدشن أول محطة لـشحن السيارات الكهربائية
حضر وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، تدشين محطة "الصابلات" في العاصمة الجزائرية الجزائر لشحن السيارات الكهربائية. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T09:11+0000
2023-07-26T09:11+0000
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أشرف الوزير عرقاب، برفقة كل من وزير العمل، فيصل بن طالب، والمدير العام لمجمع "سونل غاز"، عجال مراد، على افتتاح محطة منتزه الصابلات في العاصمة، والتي تعتبر أول محطة من نوعها في الجزائر.وتتخذ محطات الشحن التي يتجاوز عددها 1.3 مليون محطة في مختلف دول العالم إلى غاية العام 2020، أشكالا مختلفة، فمنها ما يكون في شكل مقابس جدارية للشحن، تثبت في المنازل أو أماكن العمل، أو أجهزة مدمجة في مرافق عمومية أخرى، على غرار أعمدة الإنارة. ومنها ما يكون في هيئة أعمدة خاصة توضع في محطات الخدمات على الطرق السريعة، وهو النموذج الذي سيتمّ الاعتماد عليه في الجزائر على ما يبدو.
https://sputnikarabic.ae/20230725/خبراء-يوضحون-أهمية-مشاركة-السعودية-ومصر-والجزائر-في-بريكس-1079387242.html
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العالم العربي, منوعات
العالم العربي, منوعات

الجزائر تدشن أول محطة لـشحن السيارات الكهربائية

09:11 GMT 26.07.2023
© Photo / unsplash/Netze BWمحطة شحن سيارات
محطة شحن سيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Photo / unsplash/Netze BW
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حضر وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، تدشين محطة "الصابلات" في العاصمة الجزائرية الجزائر لشحن السيارات الكهربائية.
أشرف الوزير عرقاب، برفقة كل من وزير العمل، فيصل بن طالب، والمدير العام لمجمع "سونل غاز"، عجال مراد، على افتتاح محطة منتزه الصابلات في العاصمة، والتي تعتبر أول محطة من نوعها في الجزائر.
وتتخذ محطات الشحن التي يتجاوز عددها 1.3 مليون محطة في مختلف دول العالم إلى غاية العام 2020، أشكالا مختلفة، فمنها ما يكون في شكل مقابس جدارية للشحن، تثبت في المنازل أو أماكن العمل، أو أجهزة مدمجة في مرافق عمومية أخرى، على غرار أعمدة الإنارة.
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ومنها ما يكون في هيئة أعمدة خاصة توضع في محطات الخدمات على الطرق السريعة، وهو النموذج الذي سيتمّ الاعتماد عليه في الجزائر على ما يبدو.
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