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https://sputnikarabic.ae/20230821/نجوم-العالم-في-السعودية-صفقات-تاريخية-بميزانية-ضخمة-1080283521.html
نجوم العالم في السعودية... صفقات تاريخية بميزانية ضخمة
نجوم العالم في السعودية... صفقات تاريخية بميزانية ضخمة
تشهد الرياضة السعودية في الآونة الأخيرة تغييرات هائلة، خاصة بعد انضمام رونالدو وكريم بنزيما ونيمار إلى صفوف أندية الدوري السعودي، في صفقات من العيار الثقيل... 21.08.2023, سبوتنيك عربي
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وتحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، ففي مونديال قطر 2022، كان المنتخب السعودي من أفضل الفرق تمثيلا ودعما على مستوى الجماهير.كما أن الدوري السعودي متابع ويحظى بمستوى جيد، بالإضافة إلى مشاركة الفرق السعودية في البطولات القارية (دوري أبطال آسيا) والعالمية (كأس العالم للأندية).
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

نجوم العالم في السعودية... صفقات تاريخية بميزانية ضخمة

12:40 GMT 21.08.2023
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تشهد الرياضة السعودية في الآونة الأخيرة تغييرات هائلة، خاصة بعد انضمام رونالدو وكريم بنزيما ونيمار إلى صفوف أندية الدوري السعودي، في صفقات من العيار الثقيل مقابل امتيازات مالية ضخمة، ما جدد التساؤلات حول مغزى الإنفاق الضخم على كرة القدم.
وتحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، ففي مونديال قطر 2022، كان المنتخب السعودي من أفضل الفرق تمثيلا ودعما على مستوى الجماهير.
كما أن الدوري السعودي متابع ويحظى بمستوى جيد، بالإضافة إلى مشاركة الفرق السعودية في البطولات القارية (دوري أبطال آسيا) والعالمية (كأس العالم للأندية).
نجوم العالم في السعودية... صفقات تاريخية بميزانية ضخمة - سبوتنيك عربي
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