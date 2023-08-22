https://sputnikarabic.ae/20230822/الصين-لا-نريد-حربا-باردة-جديدة-أو-صراعا-مع-القوى-الكبرى-1080333216.html
الصين: لا نريد حربا باردة جديدة أو صراعا مع القوى الكبرى
الصين: لا نريد حربا باردة جديدة أو صراعا مع القوى الكبرى
صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن محاولة تأسيس تحالفات عسكرية ستؤثر سلبا على الاستقرار العالمي، مؤكدا أن بكين لا تسعى لخوض أي صراع مع قوى كبرى. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T17:16+0000
2023-08-22T17:16+0000
2023-08-22T17:16+0000
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
الصين
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وأكد الرئيس الصيني خلال رسالة نقلها عنه وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، في افتتاح قمة "بريكس"، اليوم الثلاثاء: "أي محاولة لتشكيل تحالفات عسكرية ستؤدي إلى زعزعة السلام والاستقرار العالميين".وأكد أن "الصين لا ترغب بالدخول في صراع مع القوى الكبرى".وتابع: "تعلمنا الدروس من الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة واخترنا الانفتاح من أجل التعاون مع دول العالم".وأشار إلى أن العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة والمجتمع الدولي أمام مفترق طرق والتعاون والعمل الجماعي يجب أن يتغلبا على الخلافات والنزاعات.بدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230822/بدء-فعاليات-قمة-بريكس-2023-في-جوب-أفريقيا--1080325479.html
الصين
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قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, الصين
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, الصين
الصين: لا نريد حربا باردة جديدة أو صراعا مع القوى الكبرى
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صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن محاولة تأسيس تحالفات عسكرية ستؤثر سلبا على الاستقرار العالمي، مؤكدا أن بكين لا تسعى لخوض أي صراع مع قوى كبرى.
وأكد الرئيس الصيني خلال رسالة نقلها عنه وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، في افتتاح قمة "بريكس"، اليوم الثلاثاء: "أي محاولة لتشكيل تحالفات عسكرية ستؤدي إلى زعزعة السلام والاستقرار العالميين".
وأضاف وينتاو، نقلا عن الرئيس: "لا نريد حربا باردة جديدة ولا تكتلات تتنازع فيما بينها وإنما نريد الاستقرار والازدهار وهذا منطق التنمية الإنسانية".
وأكد أن "الصين لا ترغب بالدخول في صراع مع القوى الكبرى".
وتابع: "تعلمنا الدروس من الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة واخترنا الانفتاح من أجل التعاون مع دول العالم".
وأشار إلى أن العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة والمجتمع الدولي أمام مفترق طرق والتعاون والعمل الجماعي يجب أن يتغلبا على الخلافات والنزاعات.
بدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي
المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.