https://sputnikarabic.ae/20230822/بوتين-بريكس-تعمل-على-تعزيز-التعاون-بين-الدول-الأعضاء-لتسريع-النمو-الاقتصادي-1080331424.html
بوتين خلال قمة "بريكس": التخلص من الدولار عملية لا رجعة فيها
بوتين خلال قمة "بريكس": التخلص من الدولار عملية لا رجعة فيها
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التخلص من الدولار في التسويات بين دول "بريكس" عملية لا رجعة فيها. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T16:05+0000
2023-08-22T16:05+0000
2023-08-22T16:43+0000
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
روسيا
العالم
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وأكد بوتين أن "بريكس" تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع النمو الاقتصادي.وأعرب بوتين عن استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حالة الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي.وأوضح بوتين أنه هناك تحديات أمام مجموعة "بريكس" من تقلبات أسعار الطاقة والتصرفات غير المسؤولة من عدة دول.وأشار بوتين إلى أن الاستثمار في دول بريكس زاد بمعدل 6 أضعاف.ونوّه بوتين إلى أن روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد هذا العام.وأشار إلى أن وسيا مستعدة لتوزيع الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الغربية مجانا.وأكد بوتين أن روسيا ستبقى موردا موثوقا للغذاء لأفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20230822/بدء-فعاليات-قمة-بريكس-2023-في-جوب-أفريقيا--1080325479.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, روسيا, العالم
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, روسيا, العالم
بوتين خلال قمة "بريكس": التخلص من الدولار عملية لا رجعة فيها
16:05 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 16:43 GMT 22.08.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التخلص من الدولار في التسويات بين دول "بريكس" عملية لا رجعة فيها.
وأكد بوتين أن "بريكس" تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع النمو الاقتصادي.
وأعرب بوتين عن استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حالة الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي.
وأوضح بوتين أنه هناك تحديات أمام مجموعة "بريكس" من تقلبات أسعار الطاقة والتصرفات غير المسؤولة من عدة دول.
وقال بوتين: "روسيا من جانبها، تعمل بنشاط على إعادة توجيه تدفقات النقل والخدمات اللوجستية، إلى شركاء أجانب موثوقين؛ بما في ذلك دول بريكس".
وأشار بوتين إلى أن الاستثمار في دول بريكس زاد بمعدل 6 أضعاف.
وأكد بوتين أن روسيا ستعمل على إعادة توجيه تدفقات النقل والخدمات اللوجستية إلى شركاء موثوقين بما في ذلك من دول مجموعة "بريكس".
ونوّه بوتين إلى أن روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد هذا العام.
وأشار إلى أن وسيا مستعدة لتوزيع الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الغربية مجانا.
وأكد بوتين أن روسيا ستبقى موردا موثوقا للغذاء لأفريقيا.