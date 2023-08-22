https://sputnikarabic.ae/20230822/بوتين-بريكس-تعمل-على-تعزيز-التعاون-بين-الدول-الأعضاء-لتسريع-النمو-الاقتصادي-1080331424.html

بوتين خلال قمة "بريكس": التخلص من الدولار عملية لا رجعة فيها

بوتين خلال قمة "بريكس": التخلص من الدولار عملية لا رجعة فيها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التخلص من الدولار في التسويات بين دول "بريكس" عملية لا رجعة فيها. 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T16:05+0000

2023-08-22T16:05+0000

2023-08-22T16:43+0000

قمة بريكس 2023

مجموعة بريكس

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068971687_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_a9f40fd6caebda4797b21c9e34aaee19.jpg

وأكد بوتين أن "بريكس" تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع النمو الاقتصادي.وأعرب بوتين عن استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حالة الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي.وأوضح بوتين أنه هناك تحديات أمام مجموعة "بريكس" من تقلبات أسعار الطاقة والتصرفات غير المسؤولة من عدة دول.وأشار بوتين إلى أن الاستثمار في دول بريكس زاد بمعدل 6 أضعاف.ونوّه بوتين إلى أن روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد هذا العام.وأشار إلى أن وسيا مستعدة لتوزيع الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الغربية مجانا.وأكد بوتين أن روسيا ستبقى موردا موثوقا للغذاء لأفريقيا.

https://sputnikarabic.ae/20230822/بدء-فعاليات-قمة-بريكس-2023-في-جوب-أفريقيا--1080325479.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, روسيا, العالم