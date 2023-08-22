https://sputnikarabic.ae/20230822/ترامب-يؤكد-أنه-سيسلم-نفسه-الخميس-ليتم-اعتقاله-بسبب-مكالمة-هاتفية-مثالية-1080306718.html

ترامب يؤكد أنه سيسلم نفسه الخميس ليتم اعتقاله بسبب "مكالمة هاتفية مثالية"

ترامب يؤكد أنه سيسلم نفسه الخميس ليتم اعتقاله بسبب "مكالمة هاتفية مثالية"

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم السفر إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية يوم الخميس المقبل،... 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T01:47+0000

2023-08-22T01:47+0000

2023-08-22T01:47+0000

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وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هل يمكنك تصديق ذلك؟ سأذهب إلى أتلانتا، جورجيا، يوم الخميس ليتم اعتقالي من قبل المدعية العامة اليسارية المتطرفة فاني ويليس، التي تشرف على واحدة من أعظم كوارث جرائم القتل والعنف في تاريخ أمريكا".وأضاف: "في قضيتي، رحلتي إلى أتلانتا ليست من أجل 'القتل'، وإنما من أجل إجراء مكالمة هاتفية مثالية! هي (المدعية العامة) مشاركة في حملة انتخابية، وما تزال مستمرة في الحملة وجمع الأموال لهذه الحملة الساحرة. وهذا في تنسيق مع وزارة العدل الملتوية التابعة لجو بايدن. الأمر يتعلق بالتدخل في الانتخابات بالكامل!".وكرر ترامب وصفه الاتهامات الموجهة له بشأن التدخل في الانتخابات بأنها "مطاردة ساحرات".في وقت سابق، يوم الاثنين، قضت المحكمة بكفالة قدرها 200 ألف دولار لترامب ومنعته من التحدث مع المشتركين معه في القضية والشهود حول القضية.يُذكر أن الادعاء العام في ولاية جورجيا أمهل جميع المتهمين في قضية التدخل بالانتخابات، بمن فيهم ترامب حتى 25 آب/أغسطس الجاري لتسليم أنفسهم، بعد توجيه هيئة المحلفين في الولاية لائحة اتهام بحقهم.ودفع ترامب مطلع الشهر الجاري، ببراءته في جميع التهم الأربع الموجهة إليه من قبل قاضٍ فيدرالي في واشنطن، وذلك في إطار محاكمته في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021 والتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية.وقال ترامب إنه "غير مذنب" في تهمة التحريض على اقتحام الكابيتول ومحاولة تغيير الانتخابات الرئيسية عام 2020 والتآمر على الدولة وعرقلة إجراءات حكومية.ومع تزايد الضغوط القانونية والتحقيقات التي تلاحقه، يواجه ترامب تهمًا تتعلق بمحاولاته لتغيير نتائج الانتخابات وأحداث الانقلاب في الكابيتول يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021.

https://sputnikarabic.ae/20230821/إعلام-ترامب-يعتزم-تسليم-نفسه-إلى-سجن-مقاطعة-فولتون-بولاية-جورجيا--1080306567.html

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