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https://sputnikarabic.ae/20230822/ترامب-يؤكد-أنه-سيسلم-نفسه-الخميس-ليتم-اعتقاله-بسبب-مكالمة-هاتفية-مثالية-1080306718.html
ترامب يؤكد أنه سيسلم نفسه الخميس ليتم اعتقاله بسبب "مكالمة هاتفية مثالية"
ترامب يؤكد أنه سيسلم نفسه الخميس ليتم اعتقاله بسبب "مكالمة هاتفية مثالية"
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم السفر إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية يوم الخميس المقبل،... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T01:47+0000
2023-08-22T01:47+0000
ترامب
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وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هل يمكنك تصديق ذلك؟ سأذهب إلى أتلانتا، جورجيا، يوم الخميس ليتم اعتقالي من قبل المدعية العامة اليسارية المتطرفة فاني ويليس، التي تشرف على واحدة من أعظم كوارث جرائم القتل والعنف في تاريخ أمريكا".وأضاف: "في قضيتي، رحلتي إلى أتلانتا ليست من أجل 'القتل'، وإنما من أجل إجراء مكالمة هاتفية مثالية! هي (المدعية العامة) مشاركة في حملة انتخابية، وما تزال مستمرة في الحملة وجمع الأموال لهذه الحملة الساحرة. وهذا في تنسيق مع وزارة العدل الملتوية التابعة لجو بايدن. الأمر يتعلق بالتدخل في الانتخابات بالكامل!".وكرر ترامب وصفه الاتهامات الموجهة له بشأن التدخل في الانتخابات بأنها "مطاردة ساحرات".في وقت سابق، يوم الاثنين، قضت المحكمة بكفالة قدرها 200 ألف دولار لترامب ومنعته من التحدث مع المشتركين معه في القضية والشهود حول القضية.يُذكر أن الادعاء العام في ولاية جورجيا أمهل جميع المتهمين في قضية التدخل بالانتخابات، بمن فيهم ترامب حتى 25 آب/أغسطس الجاري لتسليم أنفسهم، بعد توجيه هيئة المحلفين في الولاية لائحة اتهام بحقهم.ودفع ترامب مطلع الشهر الجاري، ببراءته في جميع التهم الأربع الموجهة إليه من قبل قاضٍ فيدرالي في واشنطن، وذلك في إطار محاكمته في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021 والتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية.وقال ترامب إنه "غير مذنب" في تهمة التحريض على اقتحام الكابيتول ومحاولة تغيير الانتخابات الرئيسية عام 2020 والتآمر على الدولة وعرقلة إجراءات حكومية.ومع تزايد الضغوط القانونية والتحقيقات التي تلاحقه، يواجه ترامب تهمًا تتعلق بمحاولاته لتغيير نتائج الانتخابات وأحداث الانقلاب في الكابيتول يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230821/إعلام-ترامب-يعتزم-تسليم-نفسه-إلى-سجن-مقاطعة-فولتون-بولاية-جورجيا--1080306567.html
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ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يؤكد أنه سيسلم نفسه الخميس ليتم اعتقاله بسبب "مكالمة هاتفية مثالية"

01:47 GMT 22.08.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم السفر إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية يوم الخميس المقبل، على خلفية الاتهامات الموجهة له بقضية التدخل في الانتخابات.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هل يمكنك تصديق ذلك؟ سأذهب إلى أتلانتا، جورجيا، يوم الخميس ليتم اعتقالي من قبل المدعية العامة اليسارية المتطرفة فاني ويليس، التي تشرف على واحدة من أعظم كوارث جرائم القتل والعنف في تاريخ أمريكا".
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
إعلام: ترامب يعتزم تسليم نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا
أمس, 23:40 GMT
وأضاف: "في قضيتي، رحلتي إلى أتلانتا ليست من أجل 'القتل'، وإنما من أجل إجراء مكالمة هاتفية مثالية! هي (المدعية العامة) مشاركة في حملة انتخابية، وما تزال مستمرة في الحملة وجمع الأموال لهذه الحملة الساحرة. وهذا في تنسيق مع وزارة العدل الملتوية التابعة لجو بايدن. الأمر يتعلق بالتدخل في الانتخابات بالكامل!".
وكرر ترامب وصفه الاتهامات الموجهة له بشأن التدخل في الانتخابات بأنها "مطاردة ساحرات".
في وقت سابق، يوم الاثنين، قضت المحكمة بكفالة قدرها 200 ألف دولار لترامب ومنعته من التحدث مع المشتركين معه في القضية والشهود حول القضية.
يُذكر أن الادعاء العام في ولاية جورجيا أمهل جميع المتهمين في قضية التدخل بالانتخابات، بمن فيهم ترامب حتى 25 آب/أغسطس الجاري لتسليم أنفسهم، بعد توجيه هيئة المحلفين في الولاية لائحة اتهام بحقهم.
ودفع ترامب مطلع الشهر الجاري، ببراءته في جميع التهم الأربع الموجهة إليه من قبل قاضٍ فيدرالي في واشنطن، وذلك في إطار محاكمته في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021 والتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقال ترامب إنه "غير مذنب" في تهمة التحريض على اقتحام الكابيتول ومحاولة تغيير الانتخابات الرئيسية عام 2020 والتآمر على الدولة وعرقلة إجراءات حكومية.
ومع تزايد الضغوط القانونية والتحقيقات التي تلاحقه، يواجه ترامب تهمًا تتعلق بمحاولاته لتغيير نتائج الانتخابات وأحداث الانقلاب في الكابيتول يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021.
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