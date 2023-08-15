https://sputnikarabic.ae/20230815/الادعاء-العام-في-ولاية-جورجيا-يمنح-ترامب-مهلة-للمثول-أمام-المحكمة-1080086247.html
الادعاء العام في ولاية جورجيا يمنح ترامب مهلة للمثول أمام المحكمة
الادعاء العام في ولاية جورجيا يمنح ترامب مهلة للمثول أمام المحكمة
صرّحت المدعية العامة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية، فاني ويليس، اليوم الثلاثاء، بأن جميع المتهمين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T04:39+0000
2023-08-15T04:39+0000
2023-08-15T05:05+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/04/1075528215_0:142:1728:1114_1920x0_80_0_0_6defff915091291e4ddc3145cd9fb6da.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت ويليس في مؤتمر صحفي: "بعد وجوب التهم وفقًا لقانون ولاية جورجيا، أصدرت هيئة المحلفين الكبرى أمرًا بالقبض على المتهمين. يُمنح المتهمين فرصة المثول طوعًا أمام المحكمة في موعد أقصاه ظهر يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2023". وأضافت ويليس أنها تعتزم مراجعة قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية بشكل موضوعي، وستطلب من المحكمة محاكمة المتهمين في غضون الستة أشهر المقبلة.ومساء أمس الإثنين، وافقت لجنة محلية بولاية جورجيا الأمريكية على توجيه 10 اتهامات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية تتعلق بالتدخل في الانتخابات ومحاولة الإطاحة بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.وكرر ترامب انتقاده للإجراءات الجنائية المتخذة ضده باعتبارها محاولات لتسليح النظام القضائي الأمريكي لمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، ونفى أي خطأ.
https://sputnikarabic.ae/20230815/لجنة-محلية-بولاية-جورجيا-توجه-10-اتهامات-لترامب-في-قضية-التدخل-في-انتخابات-ترامب-2020-1080085937.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/04/1075528215_27:0:1702:1256_1920x0_80_0_0_286e61e1d25c2a42f52400f9be8c0018.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الادعاء العام في ولاية جورجيا يمنح ترامب مهلة للمثول أمام المحكمة
04:39 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 05:05 GMT 15.08.2023) تابعنا عبر
صرّحت المدعية العامة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية، فاني ويليس، اليوم الثلاثاء، بأن جميع المتهمين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ملزمون بالمثول أمام المحكمة قبل 25 من أغسطس الجاري.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت ويليس في مؤتمر صحفي: "بعد وجوب التهم وفقًا لقانون ولاية جورجيا، أصدرت هيئة المحلفين الكبرى أمرًا بالقبض على المتهمين. يُمنح المتهمين فرصة المثول طوعًا أمام المحكمة في موعد أقصاه ظهر يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2023".
وأضافت ويليس أنها تعتزم مراجعة قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية بشكل موضوعي، وستطلب من المحكمة محاكمة المتهمين في غضون الستة أشهر المقبلة.
ومساء أمس الإثنين، وافقت لجنة محلية بولاية جورجيا الأمريكية على توجيه 10 اتهامات
ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية تتعلق بالتدخل في الانتخابات ومحاولة الإطاحة بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وكرر ترامب انتقاده للإجراءات الجنائية المتخذة ضده باعتبارها محاولات لتسليح النظام القضائي الأمريكي لمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية
عام 2024، ونفى أي خطأ.