https://sputnikarabic.ae/20230822/تركيا-اندلاع-حرائق-غابات-في-غربي-البلاد-1080335423.html
تركيا… اندلاع حرائق غابات في غربي البلاد
تركيا… اندلاع حرائق غابات في غربي البلاد
اندلعت حرائق هائلة في غابات ولاية جناق قلعة، غربي تركيا، مما تسبب في إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة السفن. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T19:03+0000
2023-08-22T19:03+0000
2023-08-22T19:03+0000
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وامتدت الحرائق لمسافة تقدر بـ 15 كيلومترا ووصلت إلى مناطق سكنية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.وقالت السلطات التركية إنه تم إخلاء 6 قرى بسبب الحرائق، بينما أظهرت صورا ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي جانبا من الحرائق.واستعدت وسائل الإطفاء البحري لمواجهة احتمال امتداد الحرائق إلى شاطئ البحر في المنطقة، بينما يشارك في مهام الإطفاء أكثر من 400 رجل إطفاء ونحو 70 سيارة إسعاف، إضافة إلى نحو 40 طائرة.وتشهد عدة دول في العالم ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، تجاوزت في بعض المناطق الـ 50 درجة مئوية، ما أدى إلى نشوب حرائق هائلة في غاباتها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
تركيا… اندلاع حرائق غابات في غربي البلاد
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اندلعت حرائق هائلة في غابات ولاية جناق قلعة، غربي تركيا، مما تسبب في إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة السفن.
وامتدت الحرائق لمسافة تقدر بـ 15 كيلومترا ووصلت إلى مناطق سكنية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.
وقالت السلطات التركية
إنه تم إخلاء 6 قرى بسبب الحرائق، بينما أظهرت صورا ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي جانبا من الحرائق.
واستعدت وسائل الإطفاء البحري لمواجهة احتمال امتداد الحرائق إلى شاطئ البحر في المنطقة، بينما يشارك في مهام الإطفاء
أكثر من 400 رجل إطفاء ونحو 70 سيارة إسعاف، إضافة إلى نحو 40 طائرة.
وتشهد عدة دول في العالم ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، تجاوزت في بعض المناطق الـ 50 درجة مئوية، ما أدى إلى نشوب حرائق
هائلة في غاباتها.