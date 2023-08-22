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المشاهد الأولى لتحضيرات بدء فعاليات قمة "بريكس".. صور وفيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230822/خبير-عسكري-بريطاني-إف-16-المزمع-تسليمها-إلى-أوكرانيا-مجرد-سيارة-قديمة-1080312463.html
خبير عسكري بريطاني: "إف-16" المزمع تسليمها إلى أوكرانيا مجرد "سيارة قديمة"
خبير عسكري بريطاني: "إف-16" المزمع تسليمها إلى أوكرانيا مجرد "سيارة قديمة"
قال الخبير العسكري البريطاني، شون بيل، في مقابلة مع راديو "تايمز" إن مقاتلات "إف-16"، التي وافقت الدنمارك وهولندا على تسليمها إلى أوكرانيا في الآونة الأخيرة،... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T08:06+0000
2023-08-22T08:15+0000
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح الخبير: "أنا نفسي قدت طائرة دنماركية من طراز"إف 16" في التسعينيات. إنها طائرات جيدة، لكنها قديمة بالفعل. وقد خطط الدنماركيون لإخراجها من الخدمة في منتصف العام المقبل"، ومعترفا بأن هذه المقاتلات ستكون أقل موثوقية كـ"سيارة قديمة".قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة "سبوتنيك"، يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة قررت الموافقة على نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا، وإن سلطات كييف ستستوردها من دولة ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية.وأعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في وقت لاحق أن بلادها سترسل 19 طائرة مقاتلة من طراز"إف-16" إلى أوكرانيا. بدوره ، قال فلاديمير زيلينسكي، إن هولندا ستنقل 42 طائرة أخرى.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه إذا استلمت أوكرانيا تلك المقاتلات فستنظر موسكو في خيارات تدميرها، في حال تم وضعها خارج حدودها.
https://sputnikarabic.ae/20230822/الدفاع-الروسية-تدمير-زورق-استطلاع-أوكراني-بالقرب-من-مرافق-إنتاج-الغاز-بالبحر-الأسود-1080307201.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير عسكري بريطاني: "إف-16" المزمع تسليمها إلى أوكرانيا مجرد "سيارة قديمة"

08:06 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 08:15 GMT 22.08.2023)
© AP Photoالطائرة المقاتلة "كي إف - 16" التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© AP Photo
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قال الخبير العسكري البريطاني، شون بيل، في مقابلة مع راديو "تايمز" إن مقاتلات "إف-16"، التي وافقت الدنمارك وهولندا على تسليمها إلى أوكرانيا في الآونة الأخيرة، هي أقل شأنا من الأجيال الجديدة من الطائرات.
وأوضح الخبير: "أنا نفسي قدت طائرة دنماركية من طراز"إف 16" في التسعينيات. إنها طائرات جيدة، لكنها قديمة بالفعل. وقد خطط الدنماركيون لإخراجها من الخدمة في منتصف العام المقبل"، ومعترفا بأن هذه المقاتلات ستكون أقل موثوقية كـ"سيارة قديمة".

وأشار المحلل أيضًا إلى أن الطيارين الغربيين لن يطيروا بطائرات "إف-16" في منطقة الحرب في أوكرانيا، لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الصراع مع روسيا.

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة "سبوتنيك"، يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة قررت الموافقة على نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا، وإن سلطات كييف ستستوردها من دولة ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية.
مقاتلتان من طراز سو-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
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03:42 GMT
وأعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في وقت لاحق أن بلادها سترسل 19 طائرة مقاتلة من طراز"إف-16" إلى أوكرانيا. بدوره ، قال فلاديمير زيلينسكي، إن هولندا ستنقل 42 طائرة أخرى.
كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فإن ظهور معدات قادرة على حمل أسلحة نووية في القوات المسلحة الأوكرانية ستعتبره موسكو تهديدًا من الغرب.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه إذا استلمت أوكرانيا تلك المقاتلات فستنظر موسكو في خيارات تدميرها، في حال تم وضعها خارج حدودها.
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