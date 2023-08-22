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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230822/الدفاع-الروسية-تدمير-زورق-استطلاع-أوكراني-بالقرب-من-مرافق-إنتاج-الغاز-بالبحر-الأسود-1080307201.html
الدفاع الروسية: تدمير زورق استطلاع أوكراني بالقرب من مرافق إنتاج الغاز بالبحر الأسود
الدفاع الروسية: تدمير زورق استطلاع أوكراني بالقرب من مرافق إنتاج الغاز بالبحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة من طراز "سو-30 إس إم" تابعة لأسطول البحر الأسود، دمرت زورق استطلاع تابع للجيش الأوكراني في منطقة مرافق... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T03:42+0000
2023-08-22T03:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان نشرته عبر حسابها على تطبيق "تيلغرام": "دمرت الليلة طائرة من طراز 'سو-30 إس إم' تابعة لأسطول البحر الأسود زورق استطلاع تابع للقوات الأوكرانية في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230821/القوات-الروسية-تدمر-3-عربات-قطار-محملة-بالذخائر-تابعة-للجيش-الأوكراني-على-محور-أفدييفكا-1080273964.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: تدمير زورق استطلاع أوكراني بالقرب من مرافق إنتاج الغاز بالبحر الأسود

03:42 GMT 22.08.2023
© Sputnik . Михаил Голенков / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلتان من طراز "سو-30"
مقاتلتان من طراز سو-30 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Sputnik . Михаил Голенков
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة من طراز "سو-30 إس إم" تابعة لأسطول البحر الأسود، دمرت زورق استطلاع تابع للجيش الأوكراني في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان نشرته عبر حسابها على تطبيق "تيلغرام": "دمرت الليلة طائرة من طراز 'سو-30 إس إم' تابعة لأسطول البحر الأسود زورق استطلاع تابع للقوات الأوكرانية في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 3 عربات قطار محملة بذخائر أوكرانية على محور أفدييفكا
أمس, 02:21 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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