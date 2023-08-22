https://sputnikarabic.ae/20230822/دا-سيلفا-مجموعة-بريكس-تخطت-الإمكانات-الاقتصادية-لمجموعة-السبع--1080333004.html
دا سيلفا: مجموعة "بريكس" تخطت الإمكانات الاقتصادية لمجموعة السبع
دا سيلفا: مجموعة "بريكس" تخطت الإمكانات الاقتصادية لمجموعة السبع
قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إن مجموعة "بريكس" تفوقت على مجموعة السبع اقتصاديا مؤكدا أن وجود ثلاثة أعضاء من بريكس في مجموعة العشرين يعزز الدفاع عن... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T17:13+0000
2023-08-22T17:13+0000
2023-08-22T17:13+0000
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
العالم
أخبار البرازيل
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وقال دا سيلفا خلال الكلمة الافتتاحية لقمة "بريكس" المنعقدة في جوهانسبرغ، اليوم الثلاثاء: "مجموعة "بريكس" تخطت مجموعة السبع من حيث الإمكانات الاقتصادية".وتابع دا سيلفا: "لكي ينمو الاستثمار، يجب علينا أن نضمن نمو الثقة والقدرة على التنبؤ والاستقرار القانوني والسياسي والاجتماعي للقطاع الخاص. لذلك، أنا أؤيد تبني عملة موحدة، لا تحل محل عملاتنا الوطنية".بدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230822/بدء-فعاليات-قمة-بريكس-2023-في-جوب-أفريقيا--1080325479.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, العالم, أخبار البرازيل
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, العالم, أخبار البرازيل
دا سيلفا: مجموعة "بريكس" تخطت الإمكانات الاقتصادية لمجموعة السبع
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قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إن مجموعة "بريكس" تفوقت على مجموعة السبع اقتصاديا مؤكدا أن وجود ثلاثة أعضاء من بريكس في مجموعة العشرين يعزز الدفاع عن مصالح دول الجنوب.
وقال دا سيلفا خلال الكلمة الافتتاحية لقمة "بريكس" المنعقدة في جوهانسبرغ، اليوم الثلاثاء: "مجموعة "بريكس" تخطت مجموعة السبع من حيث الإمكانات الاقتصادية".
وأضاف: "وجود ثلاثة من أعضاء بريكس في مجموعة العشرين يساهم في الدفاع عن مصالح دول الجنوب".
وتابع دا سيلفا: "لكي ينمو الاستثمار، يجب علينا أن نضمن نمو الثقة والقدرة على التنبؤ والاستقرار القانوني والسياسي والاجتماعي للقطاع الخاص. لذلك، أنا أؤيد تبني عملة موحدة، لا تحل محل عملاتنا الوطنية".
بدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي
المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.