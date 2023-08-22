https://sputnikarabic.ae/20230822/روسيا-تؤيد-استضافة-سلطنة-عمان-الاجتماع-المقبل-للجنة-الدستورية-السورية-عاجل-1080307555.html

روسيا تؤيد استضافة سلطنة عمان الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية

روسيا تؤيد استضافة سلطنة عمان الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، تأييدها استضافة سلطنة عُمان للاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية، مشيرة إلى أن الاجتماع يمكن أن يُعقد في مسقط قبل نهاية العام... 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T04:55+0000

2023-08-22T04:55+0000

2023-08-22T05:10+0000

روسيا

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وقالت الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "لقد كان هناك توقف طويل في عمل اللجنة لأن سويسرا تخلت عمليا عن حيادها التقليدي واتخذت موقفا مناهضا لروسيا في سياق الأزمة الأوكرانية، وقد أدى ذلك إلى صعوبات حقيقية بشأن ضمان وصول المسؤولين الروس، إلى جنيف وحضورهم اجتماعات اللجنة".وأضافت الخارجية الروسية أنه "في ظل الوضع الراهن رفض الوفد الحكومي السوري السفر أيضا إلى سويسرا".وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه نظرا إلى أن سوريا عادت إلى جامعة الدول العربية، فيمكن أن تستضيف إحدى العواصم العربية اجتماعات اللجنة الدستورية، موضحة أن الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا، خلص إلى الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في مسقط قبل نهاية العام الجاري.واختتمت الخارجية الروسية قائلة: "بالنظر إلى حقيقة أن العُمانيين أثبتوا أنفسهم كوسطاء موثوقين وغير متحيزين، ويقدمون المساعي الحميدة للمساعدة في حل مختلف المشاكل الإقليمية الحساسة، فإننا ندعم هذا الخيار".يُذكر أن مجلس جامعة الدول العربية قد وافق، خلال اجتماع استثنائي عقده على مستوى وزراء الخارجية، في 7 أيار/مايو الماضي، على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة، لتعود سوريا إلى الجامعة بعد نحو 12 من تعليق عضويتها على خلفية الموقف من الصراع الدائر على أراضيها.

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