https://sputnikarabic.ae/20230822/علماء-يكتشفون-سر-كيس-الصفار-الغامض-الذي-يتشكل-لدى-الجنين-ويختفي-1080318477.html

علماء يكتشفون سر "كيس الصفار" الغامض الذي يتشكل لدى الجنين ويختفي

علماء يكتشفون سر "كيس الصفار" الغامض الذي يتشكل لدى الجنين ويختفي

إن مصدر الغذاء الوحيد لجنين الدجاج، هو حزمة صفراء ذهبية من العناصر الغذائية المعروفة باسم صفار البيض، بينما لا تحتاج الثدييات، التي تحافظ عليها المشيمة، لنفس... 22.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-22T11:09+0000

2023-08-22T11:09+0000

2023-08-22T11:09+0000

مجتمع

علوم

الصحة

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/16/1080317816_0:72:1025:648_1920x0_80_0_0_1d9b6e99e84d9c7388ce81c1dcbe3780.png

اكتشف فريق كبير من باحثي مبادرة "أطلس الخلايا البشرية"، بقيادة معهد "ويلكوم سانجر" في المملكة المتحدة، "إن تحديد كيفية تطور كيس الصفار خلال الأسابيع الأولى من الحمل هو أمر أساسي لفهم تطور الجهاز المناعي".تشير التحقيقات إلى أن كيس الصفار لدينا هو مصدر خلايا الدم الأولى، ليس فقط الصنف الأحمر الناقل للأكسجين، وإنما الخلايا البيضاء التي تعمل بمثابة استجابة مناعية، والتي تنتقل من الكيس إلى الكبد، ثم بعد ذلك إلى العظام حيث تستقر للمساعدة في تكوين النخاع.جمعت هذه المكتبة المرجعية من ما يقرب من 170 ألف خلية من كيس الصفار البشري، وشكلت "أطلسًا'' مفصلاً للغاية يتكون من 15 فئة واسعة من أنواع الأنسجة التي لم تنتج خلايا الدم فحسب، بل ساهمت في مجموعة متنوعة من الوظائف المبكرة المهمة، إذ أن هذه الكتلة الصغيرة من الأنسجة لها دور حاسم في ظهور مجموعة واسعة من الأنظمة.كما هو الحال مع معظم الثدييات الأخرى، يعمل كيس الصفار لدينا كـ"منتِج مبكر" لخلايا الدم وعوامل التخثر والإنزيمات الأيضية، حتى من دون وجود صفار البيض، وتؤدي بنيته العابرة دورًا مهمًا في تكسير السكريات والدهون، والتعامل مع السموم، وتتبع نمو الخلايا المناعية وتشتتها بسرعة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة ساينس أليرت العلمية.وأكد عالم المعلومات الحيوية والمؤلف الأول المشارك، إسحاق جوه، "لقد أعطانا رؤى جديدة حول أقدم خلايا الدم والمناعة التي تنتجها أجسامنا، بناءً على العمل الذي تم الكشف عنه في الدراسات السابقة من أطلس الخلايا البشرية، إذ لم نكن نعلم أن الكيس المحي كان لديه هذه الوظائف حتى الآن".

https://sputnikarabic.ae/20230822/علماء-روس-يبتكرون-نظاما-دقيقا-متحركا-لقياس-نسبة-الماء-في-الوقود-1080316481.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, منوعات