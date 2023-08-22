عربي
مقاتلة روسية تدمر قاربا أوكرانيا ثانيا قرب جزيرة زميني في البحر الأسود-عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230822/علماء-روس-يبتكرون-نظاما-دقيقا-متحركا-لقياس-نسبة-الماء-في-الوقود-1080316481.html
علماء روس يبتكرون نظاما دقيقا "متحركا" لقياس نسبة الماء في الوقود
علماء روس يبتكرون نظاما دقيقا "متحركا" لقياس نسبة الماء في الوقود
اختبر علماء "روساتوم" النووية الحكومية الروسية منظومة جديدة تم تصميمها في روسيا لا مثيل لها في العالم. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T09:47+0000
2023-08-22T09:47+0000
روسيا
علوم
الصناعة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/16/1080316291_0:128:3066:1853_1920x0_80_0_0_330be2b7b2c6b179d2dac6b3dd8a5caf.jpg
وتتخصص المنظومة الأوتوماتيكية النقالة في التحليل السريع لنسبة الماء في "الكيروسين" وأنواع أخرى من الوقود "الهيدروكربوني"، وذلك على أساس التنشيط "النيوتروني".واختبر معهد الفيزياء والطاقة التابع لمؤسسة "روساتوم" الحكومية بالتعاون مع مصنع "سيغنال" الروسي للأجهزة والعدادات بإطلاق أول نموذج تجريبي من المنظومة.وجود الماء في الوقود يمكن أن يسبب عواقب وحوادث كارثية، وحاليا يمكن اكتشاف الماء في الوقود فقط في مختبرات ثابتة مزودة بأجهزة خاصة، أما التكنولوجيا المستخدمة للاختبار السريع تعطي نتائج تقريبية غير دقيقة.ويمكن نقل المنظومة، التي ابتكرها العلماء في معهد فيزياء الطاقة بمدينة أوبنينسك الروسية، واستخدامها مباشرة في مكان التزود بالوقود، وأظهرت المنظومة في أثناء اختباراتها دقة عالية وفاعلية قصوى للقياسات.وأجرت المنظومة اختبارات على عينات من الوقود مزودة بنسبة من الماء محددة مسبقاً وأعطت نتائج عالية الدقة.ولفتت مديرة المشاريع في معهد الفيزياء والطاقة، الدكتورة تاتيانا خروميليفا، إلى أن عملية القياسات مؤتمتة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20230822/إيران-تكشف-عن-نسخة-متطورة-من-طائرات-مهاجر-10-المسيرة-فيديو-1080315898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/16/1080316291_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_0c60c3a8f2fe4d414313bafcd3705e66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, علوم, الصناعة
روسيا, علوم, الصناعة

علماء روس يبتكرون نظاما دقيقا "متحركا" لقياس نسبة الماء في الوقود

09:47 GMT 22.08.2023
© Photo / unsplash/camilo jimenezجزيئات
جزيئات - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Photo / unsplash/camilo jimenez
تابعنا عبرTelegramNabd
اختبر علماء "روساتوم" النووية الحكومية الروسية منظومة جديدة تم تصميمها في روسيا لا مثيل لها في العالم.
وتتخصص المنظومة الأوتوماتيكية النقالة في التحليل السريع لنسبة الماء في "الكيروسين" وأنواع أخرى من الوقود "الهيدروكربوني"، وذلك على أساس التنشيط "النيوتروني".
واختبر معهد الفيزياء والطاقة التابع لمؤسسة "روساتوم" الحكومية بالتعاون مع مصنع "سيغنال" الروسي للأجهزة والعدادات بإطلاق أول نموذج تجريبي من المنظومة.
وتم تثبيت المعدات الخاصة باختبار الوقود داخل حاوية صغيرة، حيث يوجد خزان حلقي ذو رقبة ضخ ومولد نيترونات ووحدات تحكم. وبإمكان المنظومة اكتشاف الماء بنسبة تزيد عن 0.02% في الوقود خلال عملية التحليل التي تستمر 60 ثانية فقط.
وجود الماء في الوقود يمكن أن يسبب عواقب وحوادث كارثية، وحاليا يمكن اكتشاف الماء في الوقود فقط في مختبرات ثابتة مزودة بأجهزة خاصة، أما التكنولوجيا المستخدمة للاختبار السريع تعطي نتائج تقريبية غير دقيقة.
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
إيران تكشف عن نسخة متطورة من طائرات "مهاجر-10" المسيرة... فيديو
09:35 GMT
ويمكن نقل المنظومة، التي ابتكرها العلماء في معهد فيزياء الطاقة بمدينة أوبنينسك الروسية، واستخدامها مباشرة في مكان التزود بالوقود، وأظهرت المنظومة في أثناء اختباراتها دقة عالية وفاعلية قصوى للقياسات.
وأجرت المنظومة اختبارات على عينات من الوقود مزودة بنسبة من الماء محددة مسبقاً وأعطت نتائج عالية الدقة.
ولفتت مديرة المشاريع في معهد الفيزياء والطاقة، الدكتورة تاتيانا خروميليفا، إلى أن عملية القياسات مؤتمتة بالكامل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала