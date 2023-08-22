https://sputnikarabic.ae/20230822/علماء-روس-يبتكرون-نظاما-دقيقا-متحركا-لقياس-نسبة-الماء-في-الوقود-1080316481.html
علماء روس يبتكرون نظاما دقيقا "متحركا" لقياس نسبة الماء في الوقود
علماء روس يبتكرون نظاما دقيقا "متحركا" لقياس نسبة الماء في الوقود
اختبر علماء "روساتوم" النووية الحكومية الروسية منظومة جديدة تم تصميمها في روسيا لا مثيل لها في العالم. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T09:47+0000
2023-08-22T09:47+0000
2023-08-22T09:47+0000
روسيا
علوم
الصناعة
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وتتخصص المنظومة الأوتوماتيكية النقالة في التحليل السريع لنسبة الماء في "الكيروسين" وأنواع أخرى من الوقود "الهيدروكربوني"، وذلك على أساس التنشيط "النيوتروني".واختبر معهد الفيزياء والطاقة التابع لمؤسسة "روساتوم" الحكومية بالتعاون مع مصنع "سيغنال" الروسي للأجهزة والعدادات بإطلاق أول نموذج تجريبي من المنظومة.وجود الماء في الوقود يمكن أن يسبب عواقب وحوادث كارثية، وحاليا يمكن اكتشاف الماء في الوقود فقط في مختبرات ثابتة مزودة بأجهزة خاصة، أما التكنولوجيا المستخدمة للاختبار السريع تعطي نتائج تقريبية غير دقيقة.ويمكن نقل المنظومة، التي ابتكرها العلماء في معهد فيزياء الطاقة بمدينة أوبنينسك الروسية، واستخدامها مباشرة في مكان التزود بالوقود، وأظهرت المنظومة في أثناء اختباراتها دقة عالية وفاعلية قصوى للقياسات.وأجرت المنظومة اختبارات على عينات من الوقود مزودة بنسبة من الماء محددة مسبقاً وأعطت نتائج عالية الدقة.ولفتت مديرة المشاريع في معهد الفيزياء والطاقة، الدكتورة تاتيانا خروميليفا، إلى أن عملية القياسات مؤتمتة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20230822/إيران-تكشف-عن-نسخة-متطورة-من-طائرات-مهاجر-10-المسيرة-فيديو-1080315898.html
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روسيا, علوم, الصناعة
علماء روس يبتكرون نظاما دقيقا "متحركا" لقياس نسبة الماء في الوقود
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اختبر علماء "روساتوم" النووية الحكومية الروسية منظومة جديدة تم تصميمها في روسيا لا مثيل لها في العالم.
وتتخصص المنظومة الأوتوماتيكية النقالة في التحليل السريع لنسبة الماء في "الكيروسين" وأنواع أخرى من الوقود "الهيدروكربوني"، وذلك على أساس التنشيط "النيوتروني".
واختبر معهد الفيزياء والطاقة التابع لمؤسسة "روساتوم" الحكومية بالتعاون مع مصنع "سيغنال" الروسي للأجهزة والعدادات بإطلاق أول نموذج تجريبي من المنظومة.
وتم تثبيت المعدات الخاصة باختبار الوقود داخل حاوية صغيرة، حيث يوجد خزان حلقي ذو رقبة ضخ ومولد نيترونات ووحدات تحكم. وبإمكان المنظومة اكتشاف الماء بنسبة تزيد عن 0.02% في الوقود خلال عملية التحليل التي تستمر 60 ثانية فقط.
وجود الماء في الوقود يمكن أن يسبب عواقب وحوادث كارثية
، وحاليا يمكن اكتشاف الماء في الوقود فقط في مختبرات ثابتة مزودة بأجهزة خاصة، أما التكنولوجيا المستخدمة للاختبار السريع تعطي نتائج تقريبية غير دقيقة.
ويمكن نقل المنظومة، التي ابتكرها العلماء في معهد فيزياء الطاقة بمدينة أوبنينسك الروسية، واستخدامها مباشرة في مكان التزود بالوقود
، وأظهرت المنظومة في أثناء اختباراتها دقة عالية وفاعلية قصوى للقياسات.
وأجرت المنظومة اختبارات على عينات من الوقود مزودة بنسبة من الماء محددة مسبقاً وأعطت نتائج عالية الدقة.
ولفتت مديرة المشاريع في معهد الفيزياء والطاقة، الدكتورة تاتيانا خروميليفا، إلى أن عملية القياسات مؤتمتة بالكامل.