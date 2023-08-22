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الدفاع الروسية تحبط هجمات إرهابية أوكرانية على موسكو وبريانسك باستخدام 4 مسيرات
الدفاع الروسية تحبط هجمات إرهابية أوكرانية على موسكو وبريانسك باستخدام 4 مسيرات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط هجمات إرهابية لنظام كييف باستخدام 4 طائرات مسيرة لاستهداف مواقع في مقاطعتي موسكو وبريانسك. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T00:39+0000
2023-08-22T01:20+0000
روسيا
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سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أُحبطت الليلة محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة، حيث رصدت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين واعترضتهما أنظمة الحرب الإلكترونية وتحطمتا فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت طائرتين مسيرتين أخريين وأسقطتهما فوق أراضي مقاطعة موسكو.وأكدت الدفاع الروسية، حسب البيان، أن الهجمات الإرهابية الفاشلة لم تسفر عن سقوط مصابين.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230821/إحباط-هجوم-إرهابي-لنظام-كييف-باستخدام-طائرتين-مسيرتين-في-شبه-جزيرة-القرم-1080305978.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

الدفاع الروسية تحبط هجمات إرهابية أوكرانية على موسكو وبريانسك باستخدام 4 مسيرات

00:39 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 01:20 GMT 22.08.2023)
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورإسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في حي بروسبيكت كومسومولسكي، وإحباط ههجوم على العاصمة الروسية موسكو
إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في حي بروسبيكت كومسومولسكي، وإحباط ههجوم على العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط هجمات إرهابية لنظام كييف باستخدام 4 طائرات مسيرة لاستهداف مواقع في مقاطعتي موسكو وبريانسك.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أُحبطت الليلة محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة، حيث رصدت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين واعترضتهما أنظمة الحرب الإلكترونية وتحطمتا فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
مدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين في شبه جزيرة القرم
أمس, 21:07 GMT
وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت طائرتين مسيرتين أخريين وأسقطتهما فوق أراضي مقاطعة موسكو.
وأكدت الدفاع الروسية، حسب البيان، أن الهجمات الإرهابية الفاشلة لم تسفر عن سقوط مصابين.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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