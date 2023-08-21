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https://sputnikarabic.ae/20230821/رئيس-كوريا-الجنوبية-كوريا-الشمالية-مستعدة-لاستخدام-الأسلحة-النووية-في-حالة-الحرب--1080306437.html
رئيس كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية في حالة الحرب
رئيس كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية في حالة الحرب
قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك-يول، يوم الاثنين، إن كوريا الشمالية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية لتحقيق أهدافها في حالة الحرب. 21.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-21T22:50+0000
2023-08-21T22:50+0000
كوريا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن يون قوله: "لتحقيق هدفها في الحرب، ستقوم كوريا الشمالية بتعبئة جميع الوسائل المتاحة بشكل كامل وستكون على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية".وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أن مناورات القوات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "درع الحرية أولتشي" ستشمل تدريبات للرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية.وشدد يون أيضًا على أنه يمكن تحقيق السلام فقط من خلال "قوة ساحقة" ووعد بـ"معاقبة فورية وقوية" لأي "استفزاز" من كوريا الشمالية يتضمن "تهديدات بالهجمات النووية الاستباقية والتحضيرات للحرب الهجومية".ويوم الاثنين، بدأت مناورات "درع الحرية أولتشي" في كوريا الجنوبية ومن المقرر أن تستمر حتى 31 أغسطس/ أب.
https://sputnikarabic.ae/20230821/كوريا-الشمالية-تعلن-اعتزامها-إطلاق-قمر-صناعي-بين-25-و31-أغسطس-الجاري-1080306309.html
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كوريا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم

رئيس كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية في حالة الحرب

22:50 GMT 21.08.2023
© AP Photo / Chung Sung-Junرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Chung Sung-Jun
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قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك-يول، يوم الاثنين، إن كوريا الشمالية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية لتحقيق أهدافها في حالة الحرب.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن يون قوله: "لتحقيق هدفها في الحرب، ستقوم كوريا الشمالية بتعبئة جميع الوسائل المتاحة بشكل كامل وستكون على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية".
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22:40 GMT
وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أن مناورات القوات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "درع الحرية أولتشي" ستشمل تدريبات للرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية.
وشدد يون أيضًا على أنه يمكن تحقيق السلام فقط من خلال "قوة ساحقة" ووعد بـ"معاقبة فورية وقوية" لأي "استفزاز" من كوريا الشمالية يتضمن "تهديدات بالهجمات النووية الاستباقية والتحضيرات للحرب الهجومية".
ويوم الاثنين، بدأت مناورات "درع الحرية أولتشي" في كوريا الجنوبية ومن المقرر أن تستمر حتى 31 أغسطس/ أب.
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