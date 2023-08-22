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مجلس الأمن الروسي: نشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى في آسيا يهدد الشرق الأقصى
مجلس الأمن الروسي: نشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى في آسيا يهدد الشرق الأقصى
أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن مشاركة اليابان في خطط البنتاغون لنشر صواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى في آسيا، بالإضافة إلى توسيع البنية... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T06:00+0000
2023-08-22T06:00+0000
روسيا
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وقال باتروشيف خلال اجتماع حول الأمن في منطقة الشرق الأقصى: "تم إعطاء دور مهم أيضًا لليابان في خطط البنتاغون لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في آسيا، ما يشكل تهديدات أمنية إضافية لأراضينا في الشرق الأقصى".وأضاف باتروشيف أنه من أجل الحفاظ على الهيمنة تعمل الولايات المتحدة بشكل غير رسمي على توسيع بنيتها التحتية العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يجعلها أقرب إلى حدود روسيا والصين. وكأمثلة على مثل هذه الأعمال استشهد بتشكيل التحالف العسكري "أوكوس" وإمداد تايوان بالأسلحة وإنشاء تحالف جديد لـ"باسيفيك فور" الأمريكية واليابان وأستراليا والفلبين.كما أشار سكرتير مجلس الأمن إلى أن اليابان تزيد بسرعة من ميزانيتها العسكرية وشراء أسلحة هجومية مع التركيز على مؤشرات الناتو، بل وتفكر في الحصول على أسلحة نووية.
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روسيا

مجلس الأمن الروسي: نشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى في آسيا يهدد الشرق الأقصى

06:00 GMT 22.08.2023
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نيكولاي باترشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
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أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن مشاركة اليابان في خطط البنتاغون لنشر صواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى في آسيا، بالإضافة إلى توسيع البنية التحتية العسكرية الأمريكية، تخلق تهديدات إضافية لأمن روسيا في منطقة الشرق الأقصى.
وقال باتروشيف خلال اجتماع حول الأمن في منطقة الشرق الأقصى: "تم إعطاء دور مهم أيضًا لليابان في خطط البنتاغون لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في آسيا، ما يشكل تهديدات أمنية إضافية لأراضينا في الشرق الأقصى".
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وأضاف باتروشيف أنه من أجل الحفاظ على الهيمنة تعمل الولايات المتحدة بشكل غير رسمي على توسيع بنيتها التحتية العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يجعلها أقرب إلى حدود روسيا والصين. وكأمثلة على مثل هذه الأعمال استشهد بتشكيل التحالف العسكري "أوكوس" وإمداد تايوان بالأسلحة وإنشاء تحالف جديد لـ"باسيفيك فور" الأمريكية واليابان وأستراليا والفلبين.
كما أشار سكرتير مجلس الأمن إلى أن اليابان تزيد بسرعة من ميزانيتها العسكرية وشراء أسلحة هجومية مع التركيز على مؤشرات الناتو، بل وتفكر في الحصول على أسلحة نووية.
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