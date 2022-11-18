https://sputnikarabic.ae/20221118/روسيا-والصين-تحضران-اتفاقا-للطاقة-عبر-طريق-الشرق-الأقصى-والدولار-خارج-التعاملات-1070302395.html

روسيا والصين تحضران اتفاقا للطاقة عبر "طريق الشرق الأقصى" والدولار خارج التعاملات

روسيا والصين تحضران اتفاقا للطاقة عبر "طريق الشرق الأقصى" والدولار خارج التعاملات

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة، تحضير كل من روسيا والصين لتوقيع اتفاقية بشأن إمداد الأسواق الصينية بالغاز عن... 18.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-18T13:27+0000

2022-11-18T13:27+0000

2022-11-18T15:57+0000

روسيا

العالم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102401/90/1024019037_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_667d08a66ca5f60418757337107d2372.jpg

وقال نوفاك في تصريحات على قناة "روسيا 24" التلفزيونية عقب اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الصينية للتعاون في مجال الطاقةإن روسيا والصين رفعتا حجم مبيعاتهما التجارية في قطاع الطاقة في عام 2022 بنسبة 64% من الناحية النقدية، وبنسبة 10% من الناحية المادية.التحول إلى العملات الوطنية.. العمل قد بدأ بالفعلوأشار نوفاك إلى أن موسكو وبكين تهدفان إلى زيادة تطوير العلاقات بين البلدين، وبشكل خاص فيما يتعلق بزيادة التجارة في موارد الطاقة بالعملات الوطنية.عمل يكتسب طابع "التحالف الاستراتيجي الحقيقي"وأضاف نوفاك: "على الرغم من التحديات التي تواجهها بلداننا في المرحلة الحالية، فإن التعاون في مجال الطاقة يتقدم باطراد في جميع الاتجاهات، ويثري بمحتوى جديد ويكتسب طابع التحالف الاستراتيجي الحقيقي".وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين يظهر ديناميكيات إيجابية.اقرأ أيضا: بكين تعارض استبعاد روسيا من مجموعة العشرين"طريق الشرق الأقصى".. تحضيرات لمشروع جديدوأعلن نوفاك أن روسيا والصين ستوقعان قريبا اتفاقية حكومية بشأن "طريق الشرق الأقصى" لإمداد الأسواق الصينية بالغاز.ونوه نوفاك إلى أن روسيا تواصل المفاوضات مع الصين بشأن تنفيذ مشروع آخر لتزويد الغاز وهو مشروع "طاقة سيبيريا 2" الخاص بإمداد الغاز الروسي عبر أراضي منغوليا، والذي من المتوقع أن تصل طاقته إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.وقال مجلس الوزراء الروسي في بيان صدر اليوم الجمعة، إن روسيا والصين تعتزمان عقد الاجتماع السابع والعشرين العادي لرؤساء الحكومتين في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع اللجنة الحكومية الروسية الصينية حول التعاون في مجال الطاقة، الذي عقد اليوم الجمعة، "من المقرر عقد الاجتماع الدوري السابع والعشرين لرئيسي حكومتي روسيا والصين في ديسمبر من هذا العام".يذكر أن شركتي "غازبروم" الروسية و"CNPC" الصينية اتفقتا في سبتمبر/ أيلول الماضي على تحويل مدفوعات إمدادات الغاز عبر خط "قوة سيبيريا" إلى الصين بالروبل واليوان. ووفقًا لرئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر، فإن هذا سيبسط عملية الدفع ويعطي دفعة لتنمية اقتصادات البلدين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, اقتصاد