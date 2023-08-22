https://sputnikarabic.ae/20230822/وزير-الخارجية-العراقي-لنظيره-التركي-الجفاف-يهدد-الزراعة-والاقتصاد-في-بلادنا-1080336068.html
وزير الخارجية العراقي لنظيره التركي: الجفاف يهدد الزراعة والاقتصاد في بلادنا
وزير الخارجية العراقي لنظيره التركي: الجفاف يهدد الزراعة والاقتصاد في بلادنا
أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مباحثات ثنائية مع نظيره التركي هاكان فيدان، تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها آثار أزمة المياه على... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
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وعقد حسين وفيدان، مؤتمرا صحفيا مشتركا، اليوم الثلاثاء، في بغداد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".ولفتت الوكالة إلى أن الوزيرين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطرقا إلى ملف المياه والتغيرات المناخية.وقال وزير الخارجية العراقية إن الجفاف يهدد الأنشطة الزراعية والاقتصادية في العراق، مشددا على ضرورة حصول بغداد على حصة عادلة من المياه. وفي المقابل اقترح وزير خارجية تركيا تشكيل لجنة مشتركة بين العراق وتركيا تكون مهمتها بحث هذا الموضوع.كما تناول اللقاء بين فؤاد حسين وهاكان فيدان، قضايا أخرى شملت الوجود العسكري التركي في العراق، وأكد وزير الخارجية العراقي أن بغداد لا تسمح أبدا باستخدام أراضيها لتنفيذ هجمات ضد دولة أخرى.وفي مارس/ أذار الماضي، وجهت بغداد مناشدة لأنقرة بشأن حصتها من المياه لنهري دجلة والفرات، خاصة أن العراق يعاني من نقص كبير في كميات المياه أثرت على أنشطته الزراعية، التي كان آخرها إعلان وزارة الموارد المائية العراقية إيقاف زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230323/هل-تضغط--تركيا-على-العراق-لتصنيف-حزب-العمال-إرهابيا-مقابل-زيادة-حصة-المياه-1075079572.html
https://sputnikarabic.ae/20230815/العراق-يقرر-إيقاف-زراعة-الأرز-والذرة-الصفراء-بسبب-شح-المياه-1080092816.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
وزير الخارجية العراقي لنظيره التركي: الجفاف يهدد الزراعة والاقتصاد في بلادنا
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أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مباحثات ثنائية مع نظيره التركي هاكان فيدان، تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها آثار أزمة المياه على العراق.
وعقد حسين وفيدان، مؤتمرا صحفيا مشتركا، اليوم الثلاثاء، في بغداد، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع".
ولفتت الوكالة إلى أن الوزيرين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطرقا إلى ملف المياه والتغيرات المناخية.
وقال وزير الخارجية العراقية إن الجفاف يهدد الأنشطة الزراعية
والاقتصادية في العراق، مشددا على ضرورة حصول بغداد على حصة عادلة من المياه.
وفي المقابل اقترح وزير خارجية تركيا تشكيل لجنة مشتركة بين العراق
وتركيا تكون مهمتها بحث هذا الموضوع.
كما تناول اللقاء بين فؤاد حسين وهاكان فيدان، قضايا أخرى شملت الوجود العسكري التركي في العراق، وأكد وزير الخارجية العراقي أن بغداد لا تسمح أبدا باستخدام أراضيها لتنفيذ هجمات ضد دولة أخرى.
وفي مارس/ أذار الماضي، وجهت بغداد مناشدة لأنقرة بشأن حصتها من المياه
لنهري دجلة والفرات، خاصة أن العراق يعاني من نقص كبير في كميات المياه أثرت على أنشطته الزراعية، التي كان آخرها إعلان وزارة الموارد المائية العراقية إيقاف زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه في البلاد.