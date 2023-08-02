https://sputnikarabic.ae/20230802/العراق-يوجه-بالاستنفار-لمواجهة-أزمة-المياه-1079724926.html

العراق يوجه بالاستنفار لمواجهة أزمة المياه

العراق يوجه بالاستنفار لمواجهة أزمة المياه

وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، باستنفار الجهود في بلاده لمواجهة أزمة المياه. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T15:23+0000

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ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان صحفي لمكتب شياع السوداني، أن رئيس الوزراء العراقي ترأس الاجتماع الثالث للجنة العليا للمياه في بلاده، وهو الاجتماع الذي جرى خلاله استعراض موقف الخزين المائي الاستراتيجي في العراق.ومن بين القضايا التي ناقشها السوداني معدلات إطلاق المياه من دول الجوار، ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة الصادرة عن السوداني نفسه، واستعراض أهم العقبات التي تواجه تنفيذ الخطط الخاصة بمواجهة أزمة المياه، مع وضع مقترحات للمعالجات السريعة لها.وطالب شياع السوداني بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول الجوار لمعالجة ملف المياه، على أن تضمن تلك الجهود حقوق العراق المائية بحسب الاتفاقيات الدولية الضامنة لحق كل دولة في الحصص المائية، وذلك بالتوازي مع توجيهه باستنفار كل الجهود وتوفير التسهيلات كافة، استعدادا للموسم الزراعي المقبل.وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد كشفت، الخميس الماضي، أهم نقاط خطتها لمواجهة ندرة المياه، مؤكدة أنه لن يتم تخصيص حصص مائية جديدة دون استخدام تقنيات الري الحديثة. وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أشارت الوزارة إلى استخدام الخزين الموجود في بحيرة الثرثار وتعويض النقص في نهر الفرات كبدائل.كما أعلن معاون مدير عام في الوزارة، غزوان عبد الأمير، عن استمرار نقل المياه الخام في الأنابيب وتبطين القنوات بالكتل الخرسانية أو اللحاف الخرساني للحد من الضياع، وأكد أن الفعاليات مستمرة في إزالة التجاوزات وتطبيق جداول المؤشرات بناءً على المخزون المتاح.وفي وقت سابق، أكد السفير العراقي لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، استمرار المباحثات مع الجانب التركي بشأن الحصة المائية لبلاده.ونقلت قناة "السومرية نيوز"، عن بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن سفير بلادها لدى أنقرة، التقى بوزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، موضحا أن الطرفين، العراقي والتركي، مستمران في إجراء مباحثات ثنائية بشأن حصة العراق المائية.وأشار بيان الخارجية العراقية إلى أن ماجد اللجماوي، ناقش مع الوزير ذياب عبد الله، الجهود الدبلوماسية واللقاءات الثنائية بين العراق وتركيا، وبحث معه آخر المستجدات الخاصة بملف المياه والإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات.ومن ناحيته، لفت وزير الموارد المائية العراقي إلى أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لتحصيل حقوق بلاده المائية، مشيرا إلى أن جهود الوزارة مستمرة لضمان الحصول على حصة عادلة رغم الشح المائي الذي يمر به العراق.وكان مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد شمال، قد أكد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أن وفد بلاده موجود في أنقرة، منذ عدة أيام، لمناقشة ملف الإيرادات المائية.

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