https://sputnikarabic.ae/20230823/إيران-تؤكد-للأمم-المتحدة-دعمها-قرار-سوريا-بجلاء-القوات-الأجنبية-غير-الشرعية-1080364986.html
إيران تؤكد للأمم المتحدة دعمها قرار سوريا بجلاء القوات الأجنبية "غير الشرعية"
إيران تؤكد للأمم المتحدة دعمها قرار سوريا بجلاء القوات الأجنبية "غير الشرعية"
قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، أمير سعيد إيرواني، إن بلاده تؤيد مطالب الحكومة السورية المشروعة بشأن انسحاب جميع القوات... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T18:17+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات إيرواني التي أدلى بها خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد اليوم الأربعاء لمناقشة التطورات السياسية في سوريا.وأكد السفير الإيراني أن "الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا لسوريا والمنطقة، وأنه يتمركز في مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية"، محذرا من حرية تحرك الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، داخل الأراضي السورية التي تسيطر عليها قوات أجنبية غير شرعية، معتبرًا ذلك تهديدًا جديًا للسلام والأمن الإقليميين.وأشار إيرواني إلى أن "سيادة ووحدة الأراضي السورية مهددة بشكل مستمر بسبب احتلال بعض المناطق في البلاد من قبل القوات الأجنبية غير القانونية والعدوان الصهيوني وجرائم المجموعات الإرهابية هناك"، مضيفا أن هذا يزيد من معاناة الشعب السوري، إلى جانب الحظر اللاإنساني وغير الشرعي الذي يزيد من العبء على هذا الشعب.وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن إسرائيل تستهدف الجيش السوري بشكل رئيسي تحت ذريعة الوجود الإيراني، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف سيستمر طالما كانت إسرائيل عدوًا لنا، وسيستمر طالما نستطيع إفشال مخططات الإرهابيين حتى ولو جزئيًا".وأشار الأسد إلى أن عودة اللاجئين السوريين من الخارج إلى بلادهم تعتمد على إصلاح البنية التحتية التي دمرها الإرهاب. وقال: "عودة اللاجئين تعتمد على توفير الاحتياجات الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة التي دمرها الإرهاب، ولقد عاد نحو نصف مليون لاجئ ولم يتم اعتقال أي منهم". وأشار الأسد إلى أن سوريا لم تتدخل في شؤون لبنان منذ عقدين من الزمن، ودعا اللبنانيين إلى أن يتحلى بالإرادة لحل أزمة بلدهم.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
إيران تؤكد للأمم المتحدة دعمها قرار سوريا بجلاء القوات الأجنبية "غير الشرعية"
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قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، أمير سعيد إيرواني، إن بلاده تؤيد مطالب الحكومة السورية المشروعة بشأن انسحاب جميع القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من أراضي سوريا.
ونقلت وكالة
"إرنا" الإيرانية تصريحات إيرواني التي أدلى بها خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد اليوم الأربعاء لمناقشة التطورات السياسية في سوريا.
وأكد السفير الإيراني أن "الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا لسوريا والمنطقة، وأنه يتمركز في مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية"، محذرا من حرية تحرك الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، داخل الأراضي السورية التي تسيطر عليها قوات أجنبية غير شرعية، معتبرًا ذلك تهديدًا جديًا للسلام والأمن الإقليميين.
وأشار إيرواني إلى أن "سيادة ووحدة الأراضي السورية مهددة بشكل مستمر بسبب احتلال بعض المناطق في البلاد من قبل القوات الأجنبية غير القانونية والعدوان الصهيوني وجرائم المجموعات الإرهابية هناك"، مضيفا أن هذا يزيد من معاناة الشعب السوري، إلى جانب الحظر اللاإنساني وغير الشرعي الذي يزيد من العبء على هذا الشعب.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن إسرائيل تستهدف الجيش السوري بشكل رئيسي تحت ذريعة الوجود الإيراني
، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف سيستمر طالما كانت إسرائيل عدوًا لنا، وسيستمر طالما نستطيع إفشال مخططات الإرهابيين حتى ولو جزئيًا".
وأشار الأسد إلى أن عودة اللاجئين السوريين من الخارج إلى بلادهم تعتمد على إصلاح البنية التحتية التي دمرها الإرهاب. وقال: "عودة اللاجئين تعتمد على توفير الاحتياجات الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة التي دمرها الإرهاب، ولقد عاد نحو نصف مليون لاجئ ولم يتم اعتقال أي منهم".
وأشار الأسد إلى أن سوريا لم تتدخل في شؤون لبنان منذ عقدين من الزمن، ودعا اللبنانيين إلى أن يتحلى بالإرادة لحل أزمة بلدهم.