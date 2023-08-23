https://sputnikarabic.ae/20230823/المركبة-الفضائية-الهندية-شاندرايان-3-تهبط-على-القطب-الجنوبي-للقمر-1080355396.html
المركبة الفضائية الهندية "شاندرايان 3" تهبط على القطب الجنوبي للقمر
المركبة الفضائية الهندية "شاندرايان 3" تهبط على القطب الجنوبي للقمر
عززت الهند مكانتها كقوة عظمى وطنية في الفضاء، حيث هبطت مركبتها "تشاندرايان-3" بسلام على القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر، اليوم الأربعاء. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T13:36+0000
2023-08-23T13:36+0000
2023-08-23T13:36+0000
مجتمع
القمر
منوعات
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101603/04/1016030430_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_48f7b3f3b004672f747226de7d29e9d7.jpg
وهذا الإنجاز يجعل الهند الدولة الرابعة – بعد روسيا والولايات المتحدة والصين – التي تهبط على القمر، وأول دولة تهبط على أحد قطبي القمر.برز القطب الجنوبي للقمر كمكان للاستكشاف الحديث بفضل الاكتشافات الحديثة حول آثار الجليد المائي على القمر.وحاولت الهند سابقًا الهبوط على القطب الجنوبي للقمر في سبتمبر/أيلول 2019، لكن عطلًا برمجيًا تسبب في تحطم مهمة "تشاندرايان-3" على السطح.وبحسب صحيفة "تايمز أو إنديا"، بعد الهبوط، ستبدأ المركبة عملياتها لمدة يوم قمري واحد، حيث تجمع البيانات من أجهزتها. ستقوم المركبة أيضًا بإجراء القياسات ودراسة القمر.والقطب الجنوبي هو في الواقع منطقة مثيرة للاهتمام وتاريخية وعلمية وجيولوجية، تحاول الكثير من البلدان الوصول إليها ويمكن أن تكون بمثابة قاعدة للاستكشاف المستقبلي.
https://sputnikarabic.ae/20230817/مركبة-لونا-25-الروسية-تلتقط-أول-صورة-للجانب-الآخر-من-سطح-القمر-1080182712.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101603/04/1016030430_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_83517bd21eaa336ba246491c526f9c43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القمر, منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الهند اليوم
القمر, منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الهند اليوم
المركبة الفضائية الهندية "شاندرايان 3" تهبط على القطب الجنوبي للقمر
تابعنا عبر
عززت الهند مكانتها كقوة عظمى وطنية في الفضاء، حيث هبطت مركبتها "تشاندرايان-3" بسلام على القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر، اليوم الأربعاء.
وهذا الإنجاز يجعل الهند الدولة الرابعة – بعد روسيا والولايات المتحدة والصين – التي تهبط على القمر، وأول دولة تهبط على أحد قطبي القمر.
برز القطب الجنوبي للقمر
كمكان للاستكشاف الحديث بفضل الاكتشافات الحديثة حول آثار الجليد المائي على القمر.
وحاولت الهند سابقًا الهبوط على القطب الجنوبي للقمر في سبتمبر/أيلول 2019، لكن عطلًا برمجيًا تسبب في تحطم مهمة "تشاندرايان-3" على السطح.
وبحسب صحيفة
"تايمز أو إنديا"، بعد الهبوط، ستبدأ المركبة عملياتها لمدة يوم قمري واحد، حيث تجمع البيانات من أجهزتها. ستقوم المركبة أيضًا بإجراء القياسات ودراسة القمر.
والقطب الجنوبي هو في الواقع منطقة مثيرة للاهتمام وتاريخية وعلمية وجيولوجية، تحاول الكثير من البلدان الوصول إليها ويمكن أن تكون بمثابة قاعدة للاستكشاف المستقبلي.