عربي
https://sputnikarabic.ae/20230823/جنوب-أفريقيا-مجموعة-البريكس-اتفقت-بشأن-مسألة-التوسع--عاجل-1080358952.html
جنوب أفريقيا: مجموعة "بريكس" اتفقت بشأن مسألة التوسع
جنوب أفريقيا: مجموعة "بريكس" اتفقت بشأن مسألة التوسع
أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور اليوم الأربعاء أن "دول "بريكس" توصلت إلى اتفاق بشأن توسيع دول المنظمة". 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T15:15+0000
2023-08-23T15:37+0000
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
جنوب أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/16/1080334716_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_7c8d26f0775b829392bac260cac451c4.jpg
وقالت باندور على الهواء من راديو "أوبونتو" إن "دول البريكس توصلت إلى اتفاق بشأن توسيع الاتحاد".وأفاد سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس"، أنيل سوكلال، يوم أمس الثلاثاء، بأنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لتحديد المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع مجموعة "بريكس".وقال سوكلال في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "نضع اللمسات الأخيرة على المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع المجموعة".وأضاف: "سنقوم بتقديم تقرير إلى الوزراء الذين يجتمعون في وقت لاحق، بعد ظهر اليوم، للنظر في هذه المسألة، سنقوم أيضًا بتقديم توصيات إلى رؤساء دولنا، وأنا متأكد أنه خلال هذه القمة سيكون هناك إعلان حول توسيع المجموعة".
https://sputnikarabic.ae/20230823/بوتين-من-قمة-بريكس-نقف-مع-فكرة-عالم-متعدد-الأقطاب---1080347263.html
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/16/1080334716_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_d89ca08884230108cda747d2b390b972.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, جنوب أفريقيا
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا: مجموعة "بريكس" اتفقت بشأن مسألة التوسع

15:15 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 15:37 GMT 23.08.2023)
© Sputnikقادة ورؤساء حكومات وممثلي دول مجموعة "بريكس" المشاركون في قمة "بريكس 2023" في جنوب أفريقيا
قادة ورؤساء حكومات وممثلي دول مجموعة بريكس المشاركون في قمة بريكس 2023 في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور اليوم الأربعاء أن "دول "بريكس" توصلت إلى اتفاق بشأن توسيع دول المنظمة".
وقالت باندور على الهواء من راديو "أوبونتو" إن "دول البريكس توصلت إلى اتفاق بشأن توسيع الاتحاد".

لقد اتفقنا على مسألة التوسع، ولدينا وثيقة اعتمدناها، والتي تحدد .. مبادئ وعمليات النظر في الدول التي ترغب في أن تصبح أعضاء في "بريكس".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام المشاركين في منتدىآرميا - 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
بوتين من قمة "بريكس": نقف مع فكرة عالم متعدد الأقطاب... فيديو
09:57 GMT
وأفاد سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس"، أنيل سوكلال، يوم أمس الثلاثاء، بأنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لتحديد المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع مجموعة "بريكس".
وقال سوكلال في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "نضع اللمسات الأخيرة على المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع المجموعة".
وأضاف: "سنقوم بتقديم تقرير إلى الوزراء الذين يجتمعون في وقت لاحق، بعد ظهر اليوم، للنظر في هذه المسألة، سنقوم أيضًا بتقديم توصيات إلى رؤساء دولنا، وأنا متأكد أنه خلال هذه القمة سيكون هناك إعلان حول توسيع المجموعة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала