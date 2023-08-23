https://sputnikarabic.ae/20230823/جنوب-أفريقيا-مجموعة-البريكس-اتفقت-بشأن-مسألة-التوسع--عاجل-1080358952.html
جنوب أفريقيا: مجموعة "بريكس" اتفقت بشأن مسألة التوسع
جنوب أفريقيا: مجموعة "بريكس" اتفقت بشأن مسألة التوسع
أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور اليوم الأربعاء أن "دول "بريكس" توصلت إلى اتفاق بشأن توسيع دول المنظمة". 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T15:15+0000
2023-08-23T15:15+0000
2023-08-23T15:37+0000
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
جنوب أفريقيا
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وقالت باندور على الهواء من راديو "أوبونتو" إن "دول البريكس توصلت إلى اتفاق بشأن توسيع الاتحاد".وأفاد سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس"، أنيل سوكلال، يوم أمس الثلاثاء، بأنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لتحديد المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع مجموعة "بريكس".وقال سوكلال في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "نضع اللمسات الأخيرة على المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع المجموعة".وأضاف: "سنقوم بتقديم تقرير إلى الوزراء الذين يجتمعون في وقت لاحق، بعد ظهر اليوم، للنظر في هذه المسألة، سنقوم أيضًا بتقديم توصيات إلى رؤساء دولنا، وأنا متأكد أنه خلال هذه القمة سيكون هناك إعلان حول توسيع المجموعة".
https://sputnikarabic.ae/20230823/بوتين-من-قمة-بريكس-نقف-مع-فكرة-عالم-متعدد-الأقطاب---1080347263.html
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قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, جنوب أفريقيا
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا: مجموعة "بريكس" اتفقت بشأن مسألة التوسع
15:15 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 15:37 GMT 23.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور اليوم الأربعاء أن "دول "بريكس" توصلت إلى اتفاق بشأن توسيع دول المنظمة".
وقالت باندور على الهواء من راديو "أوبونتو" إن "دول البريكس توصلت إلى اتفاق بشأن توسيع الاتحاد".
لقد اتفقنا على مسألة التوسع، ولدينا وثيقة اعتمدناها، والتي تحدد .. مبادئ وعمليات النظر في الدول التي ترغب في أن تصبح أعضاء في "بريكس".
وأفاد سفير جنوب أفريقيا لدى "بريكس"، أنيل سوكلال، يوم أمس الثلاثاء، بأنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لتحديد المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع مجموعة "بريكس".
وقال سوكلال في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "نضع اللمسات الأخيرة على المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع المجموعة".
وأضاف
: "سنقوم بتقديم تقرير إلى الوزراء الذين يجتمعون في وقت لاحق، بعد ظهر اليوم، للنظر في هذه المسألة، سنقوم أيضًا بتقديم توصيات إلى رؤساء دولنا، وأنا متأكد أنه خلال هذه القمة سيكون هناك إعلان حول توسيع المجموعة".