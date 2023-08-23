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بوتين من قمة "بريكس": نقف مع فكرة عالم متعدد الأقطاب
https://sputnikarabic.ae/20230823/بوتين-من-قمة-بريكس-نقف-مع-فكرة-عالم-متعدد-الأقطاب---1080347263.html
بوتين من قمة "بريكس": نقف مع فكرة عالم متعدد الأقطاب
بوتين من قمة "بريكس": نقف مع فكرة عالم متعدد الأقطاب
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن المجموعة تقف مع فكرة عالم متعدد الأقطاب، مؤكدا أن هذا التكتل يكافح ضد الدول الاستعمارية التي تسعى للحفاظ... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T09:57+0000
2023-08-23T10:12+0000
روسيا
قمة بريكس 2023
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وقال الرئيس فلاديمير بوتين: "مجموعة بريكس تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب يعتمد على القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعوب في التنمية".وتابع: "الخماسية رسخوا أنفسهم على الساحة العالمية، دافعين عن رأي الأغلبية العالمية".وتابع بوتين: "تعارض دول بريكس الهيمنة والسياسات الاستعمارية الجديدة".وأضاف: "نتطلع لزيادة التعاون بين دول البريكس في مجال الأبحاث، وروسيا مستعدة لتبادل التكنولوجيات والتقنيات".وقال بوتين: "روسيا مستعدة للعمل مع دول البريكس في المنتديات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة".ودعا الرئيس الروسي دول "بريكس" إلى توسيع التسويات بالعملات الوطنية والتعاون بين البنوك.
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روسيا, قمة بريكس 2023
روسيا, قمة بريكس 2023

بوتين من قمة "بريكس": نقف مع فكرة عالم متعدد الأقطاب

09:57 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 10:12 GMT 23.08.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام المشاركين في منتدى"آرميا - 2023"
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام المشاركين في منتدىآرميا - 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن المجموعة تقف مع فكرة عالم متعدد الأقطاب، مؤكدا أن هذا التكتل يكافح ضد الدول الاستعمارية التي تسعى للحفاظ على هيمنتها على الساحة الدولية والتي تسببت بالأزمة الأوكرانية.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين: "مجموعة بريكس تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب يعتمد على القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعوب في التنمية".
وتابع: "الخماسية رسخوا أنفسهم على الساحة العالمية، دافعين عن رأي الأغلبية العالمية".
وتابع بوتين: "تعارض دول بريكس الهيمنة والسياسات الاستعمارية الجديدة".
وأضاف: "نتطلع لزيادة التعاون بين دول البريكس في مجال الأبحاث، وروسيا مستعدة لتبادل التكنولوجيات والتقنيات".
وقال بوتين: "روسيا مستعدة للعمل مع دول البريكس في المنتديات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة".
ودعا الرئيس الروسي دول "بريكس" إلى توسيع التسويات بالعملات الوطنية والتعاون بين البنوك.
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- سبوتنيك عربيبدء فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو 09:13 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:00 GMT
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