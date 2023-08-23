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https://sputnikarabic.ae/20230823/صاعقة-برق-مرعبة-تضرب-قمة-برج-الساعة-في-الحرم-المكي-فيديو-1080357893.html
صاعقة برق مرعبة تضرب قمة برج الساعة في الحرم المكي... فيديو
صاعقة برق مرعبة تضرب قمة برج الساعة في الحرم المكي... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مهيبا لصاعقة برق مرعبة تضرب قمة برج الساعة بالحرم المكي في المملكة العربية السعودية. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T14:19+0000
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جاءت هذه الحادثة في ظل موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة شهدتها مكة، حيث أظهرت بعض اللقطات المتداولة شدة الرياح والأمطار، أمس الثلاثاء والتي أدت إلى تطاير العمال والمعتمرين داخل الحرم المكي.وأثارت الأمطار والرياح العاتية في مكة ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركوا هاشتاغ بعنوان "أمطار ورياح مكة"، عبروا فيه عن اندهاشهم وخوفهم من الصواعق وشدة الرياح التي اجتاحت المدينة المقدسة لدى المسلمين.
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نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار, مكة
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار, مكة

صاعقة برق مرعبة تضرب قمة برج الساعة في الحرم المكي... فيديو

14:19 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 14:31 GMT 23.08.2023)
© Almersal.comصورة الحرم المكي من اعلى برج الساعة
صورة الحرم المكي من اعلى برج الساعة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Almersal.com
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مهيبا لصاعقة برق مرعبة تضرب قمة برج الساعة بالحرم المكي في المملكة العربية السعودية.
جاءت هذه الحادثة في ظل موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة شهدتها مكة، حيث أظهرت بعض اللقطات المتداولة شدة الرياح والأمطار، أمس الثلاثاء والتي أدت إلى تطاير العمال والمعتمرين داخل الحرم المكي.
وأثارت الأمطار والرياح العاتية في مكة ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركوا هاشتاغ بعنوان "أمطار ورياح مكة"، عبروا فيه عن اندهاشهم وخوفهم من الصواعق وشدة الرياح التي اجتاحت المدينة المقدسة لدى المسلمين.
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