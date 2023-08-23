https://sputnikarabic.ae/20230823/مجلة-عسكرية-أمريكية-تحذر-دبابات-الناتو-من-تفوق-أرماتا-1080351528.html
مجلة عسكرية أمريكية تحذر دبابات "الناتو" من تفوق "أرماتا"
مجلة عسكرية أمريكية تحذر دبابات "الناتو" من تفوق "أرماتا"
أقرت وسائل إعلام عسكرية غربية بتفوق الدبابة الروسية "تي- 14" (أرماتا) على نظيراتها من مدرعات "الناتو" عموما والدبابات خصوصا. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T12:30+0000
2023-08-23T12:30+0000
2023-08-23T12:30+0000
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وذكرت مجلة "ميليتاري ووتش" الأمريكية أن "الدبابة أثبتت بالفعل فعاليتها في الاشتباكات القتالية في أوكرانيا، على الرغم من أنه سيتم تحسين "تي- 14" مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة، إلا أنها أظهرت بالفعل تفوقًا على دبابات الناتو المماثلة".ونوهت الصحيفة يوم أمس السبت إلى "مستويات الدبابة العالية جدًا من الحماية ولا سيما الدروع المخصصة للطاقم التشغيلي، وقدرتها العالية على التنقل والمناورة، وتفوقها في معيار القوة إلى الوزن".وصرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، في 25 نيسان/ أبريل، بأن القوات المسلحة الروسية بدأت باستخدام دبابات "تي–14" أرماتا" (من الجيل الجديد) في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال المصدر للوكالة إن "القوات الروسية بدأت في استخدام دبابات "تي–14" أرماتا الحديثة في قصف المواقع الأوكرانية "، لافتا بالوقت نفسه إلى "أنها لا تشارك بعد في عمليات هجومية مباشرة".وأوضح المصدر أن دبابات "تي–14" أرماتا" تلقت في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أجهزة حماية إضافية قادرة على التصدي لقذائف العدو.
https://sputnikarabic.ae/20230214/روسيا-مستعدة-لمشاركة-تقنيات-دبابة-أرماتا-مع-الهند-1073495338.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
مجلة عسكرية أمريكية تحذر دبابات "الناتو" من تفوق "أرماتا"
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أقرت وسائل إعلام عسكرية غربية بتفوق الدبابة الروسية "تي- 14" (أرماتا) على نظيراتها من مدرعات "الناتو" عموما والدبابات خصوصا.
وذكرت مجلة "ميليتاري ووتش
" الأمريكية أن "الدبابة أثبتت بالفعل فعاليتها في الاشتباكات القتالية في أوكرانيا، على الرغم من أنه سيتم تحسين "تي- 14" مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة، إلا أنها أظهرت بالفعل تفوقًا على دبابات الناتو المماثلة".
تشمل بعض الميزات الأكثر تميزًا للدبابة، أجهزة الاستشعار الخاصة بها، ونطاق الاشتباك الطويل جدًا نحو ثلاثة أضعاف دبابات الناتو الحالية، وإمكانية الوصول إلى قذائف "فاكوم-1" المضادة للدروع.
ونوهت الصحيفة يوم أمس السبت إلى "مستويات الدبابة العالية جدًا من الحماية ولا سيما الدروع المخصصة للطاقم التشغيلي، وقدرتها العالية على التنقل والمناورة، وتفوقها في معيار القوة إلى الوزن".
وصرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، في 25 نيسان/ أبريل، بأن القوات المسلحة الروسية بدأت باستخدام دبابات "تي–14" أرماتا" (من الجيل الجديد) في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال المصدر للوكالة إن "القوات الروسية بدأت في استخدام دبابات "تي–14
" أرماتا الحديثة في قصف المواقع الأوكرانية "، لافتا بالوقت نفسه إلى "أنها لا تشارك بعد في عمليات هجومية مباشرة".
وأوضح المصدر أن دبابات "تي–14" أرماتا" تلقت في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أجهزة حماية إضافية قادرة على التصدي لقذائف العدو.