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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230425/الجيش-الروسي-يبدأ-استخدام-دبابات-أرماتا-في-قصف-المواقع-الأوكرانية-1076247328.html
الجيش الروسي يبدأ استخدام دبابات "أرماتا" في قصف المواقع الأوكرانية
الجيش الروسي يبدأ استخدام دبابات "أرماتا" في قصف المواقع الأوكرانية
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية بدأت باستخدام دبابات "تي – 14" أرماتا" (من الجيل الجديد) في منطقة العملية العسكرية... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T00:51+0000
2023-04-25T00:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي
دبابة أرماتا
أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر، للوكالة، إن "القوات الروسية بدأت في استخدام دبابات "تي – 14" أرماتا الحديثة في قصف المواقع الأوكرانية "، لافتا بالوقت نفسه إلى "انها لا تشارك بعد في عمليات هجومية مباشرة".وأوضح المصدر أن دبابات "تي – 14" أرماتا" تلقت في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أجهزة حماية إضافية قادرة على التصدي لقذائف العدو.يذكر أن دبابة "أرماتا" هي أول دبابة روسية تصلح لخوض حرب ما يسمى بـ"الشبكات المركزية" حيث تلعب الروبوتات دورا محوريا في نجاح المعركة.وسبق لشركة "أورال فاغون زافود" المصنعة لـ"ارماتا" أن أعلنت عن قدرتها على تصنيع نموذج مسيّر لدبابة "أرماتا" وكذلك عن إمكانية استخدامها لدرونات الاستطلاع. ويمكن أن تلعب "أرماتا" دور مدرعة القيادة التي توزّع بواسطة رادار قوي الأهداف بين دبابات "تي – 90".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230214/روسيا-مستعدة-لمشاركة-تقنيات-دبابة-أرماتا-مع-الهند-1073495338.html
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الجيش الروسي, دبابة أرماتا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي, دبابة أرماتا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي يبدأ استخدام دبابات "أرماتا" في قصف المواقع الأوكرانية

00:51 GMT 25.04.2023
© Sputnik . Ilja Pitalev /  / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "أرماتا"
دبابة أرماتا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . Ilja Pitalev /
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حصري
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية بدأت باستخدام دبابات "تي – 14" أرماتا" (من الجيل الجديد) في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر، للوكالة، إن "القوات الروسية بدأت في استخدام دبابات "تي – 14" أرماتا الحديثة في قصف المواقع الأوكرانية "، لافتا بالوقت نفسه إلى "انها لا تشارك بعد في عمليات هجومية مباشرة".
دبابة أرماتا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
روسيا مستعدة لمشاركة تقنيات دبابة "أرماتا" مع الهند
14 فبراير, 08:37 GMT
وأوضح المصدر أن دبابات "تي – 14" أرماتا" تلقت في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أجهزة حماية إضافية قادرة على التصدي لقذائف العدو.
يذكر أن دبابة "أرماتا" هي أول دبابة روسية تصلح لخوض حرب ما يسمى بـ"الشبكات المركزية" حيث تلعب الروبوتات دورا محوريا في نجاح المعركة.
وسبق لشركة "أورال فاغون زافود" المصنعة لـ"ارماتا" أن أعلنت عن قدرتها على تصنيع نموذج مسيّر لدبابة "أرماتا" وكذلك عن إمكانية استخدامها لدرونات الاستطلاع. ويمكن أن تلعب "أرماتا" دور مدرعة القيادة التي توزّع بواسطة رادار قوي الأهداف بين دبابات "تي – 90".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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