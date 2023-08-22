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الطيران الروسي يدمر مقرات حيوية لمسلحي "النصرة" بريف إدلب
https://sputnikarabic.ae/20230822/الطيران-الروسي-يدمر-مقرات-حيوية-لمسلحي-النصرة-بريف-إدلب-1080337692.html
الطيران الروسي يدمر مقرات حيوية لمسلحي "النصرة" بريف إدلب
الطيران الروسي يدمر مقرات حيوية لمسلحي "النصرة" بريف إدلب
شن سرب من الطائرات الحربية الروسية سلسلة غارات منسقة على مقار حيوية للمجموعات الإرهابية المسلحة في ريف إدلب، شمال غرب سوريا. 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T21:27+0000
2023-08-22T21:48+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب إن محاور متعددة في المنطقة تعرضت لغارات جوية مركزة على مقار تابعة لمسلحي "جبهة النصرة" و"حراس الدين" الإرهابيين.وأكد مصدر ميداني موثوق لـ "سبوتنيك" أن "سرباً من الطائرات الحربية الروسية نفذت سلسلة من الغارات الجوية بناءً على معلومات استخباراتية تم الحصول عليها والتي تشير إلى تحضير مجموعات من التنظيمات الإرهابية لشن هجمات منسقة ضد مواقع للجيش السوري".وأضاف المصدر أن:وأوضح المصدر أن الغارات أدت حتى الآن إلى تدمير 6 مقارات عسكرية بالكامل، بما في ذلك معدات لوجستية وأسلحة وطائرات مسيرة.وقد كشف المصدر أيضًا أن "التقارير الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 26 مسلحًا وجرح آخرين جراء هذه الغارات".وأمس الثلاثاء، دمرت طائرات حربية روسية مستودعا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (محظور في روسيا) مخصص لتخزين الطائرات المسيرة بريف إدلب الغربي، شمال غربي سوريا، ما أسفر عن تدميره بالكامل وتحييد ما لا يقل 5 من مسلحي التنظيم.
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أخبار سوريا اليوم, إدلب, النصرة, العالم العربي, روسيا
أخبار سوريا اليوم, إدلب, النصرة, العالم العربي, روسيا

الطيران الروسي يدمر مقرات حيوية لمسلحي "النصرة" بريف إدلب

21:27 GMT 22.08.2023 (تم التحديث: 21:48 GMT 22.08.2023)
© Sputnik . ministère russe de la Défense / الانتقال إلى بنك الصورالطيران الروسي سو-30 وتو-160 في سوريا
الطيران الروسي سو-30 وتو-160 في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
© Sputnik . ministère russe de la Défense
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شن سرب من الطائرات الحربية الروسية سلسلة غارات منسقة على مقار حيوية للمجموعات الإرهابية المسلحة في ريف إدلب، شمال غرب سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب إن محاور متعددة في المنطقة تعرضت لغارات جوية مركزة على مقار تابعة لمسلحي "جبهة النصرة" و"حراس الدين" الإرهابيين.
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وأكد مصدر ميداني موثوق لـ "سبوتنيك" أن "سرباً من الطائرات الحربية الروسية نفذت سلسلة من الغارات الجوية بناءً على معلومات استخباراتية تم الحصول عليها والتي تشير إلى تحضير مجموعات من التنظيمات الإرهابية لشن هجمات منسقة ضد مواقع للجيش السوري".
وأضاف المصدر أن:
"الأهداف تشمل مقرات عسكرية للقيادة والسيطرة وغرف العمليات على محاور غرب مدينة إدلب وجنوب مدينة إريحا وعدة مناطق في جبل الزاوية جنوب إدلب".
وأوضح المصدر أن الغارات أدت حتى الآن إلى تدمير 6 مقارات عسكرية بالكامل، بما في ذلك معدات لوجستية وأسلحة وطائرات مسيرة.
وقد كشف المصدر أيضًا أن "التقارير الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 26 مسلحًا وجرح آخرين جراء هذه الغارات".
وأمس الثلاثاء، دمرت طائرات حربية روسية مستودعا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (محظور في روسيا) مخصص لتخزين الطائرات المسيرة بريف إدلب الغربي، شمال غربي سوريا، ما أسفر عن تدميره بالكامل وتحييد ما لا يقل 5 من مسلحي التنظيم.
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