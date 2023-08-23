https://sputnikarabic.ae/20230823/وصول-قادة-مجموعة-بريكس-لحضور-فعاليات-اليوم-الثاني-للقمة-فيديو--1080344600.html
بدء فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو
بدء فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو
بدأت فعاليات اليوم الثاني للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الأربعاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T09:13+0000
2023-08-23T09:13+0000
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2023
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سبوتنيك عربي
العالم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
العالم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
بدء فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو
09:13 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 09:34 GMT 23.08.2023)
يتبع
بدأت فعاليات اليوم الثاني للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الأربعاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.