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بدء فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230823/وصول-قادة-مجموعة-بريكس-لحضور-فعاليات-اليوم-الثاني-للقمة-فيديو--1080344600.html
بدء فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو
بدء فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو
بدأت فعاليات اليوم الثاني للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الأربعاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
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العالم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
العالم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
قادة ورؤساء حكومات وممثلي دول مجموعة بريكس المشاركون في قمة بريكس 2023 في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي

بدء فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو

09:13 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 09:34 GMT 23.08.2023)
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يتبع
بدأت فعاليات اليوم الثاني للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الأربعاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
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