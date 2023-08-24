https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلام-النيجر-تسمح-لمالي-وبوركينا-فاسو-بالتدخل-عسكريا-حال-تعرضها-لعدوان-خارجي-1080396125.html
إعلام: النيجر تسمح لمالي وبوركينا فاسو بالتدخل عسكريا حال تعرضها لعدوان خارجي
إعلام: النيجر تسمح لمالي وبوركينا فاسو بالتدخل عسكريا حال تعرضها لعدوان خارجي
أعلن المجلس العسكري في النيجر، ليل الخميس/الجمعة، منح مالي وبوركينا فاسو، الضوء الأخضر للتدخل عسكريا في حال تعرض النيجر لأي عدوان خارجي. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T23:23+0000
2023-08-24T23:23+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام نيجرية نقلا عن خارجية البلاد في ختام لقاء رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، بوزيري خارجية مالي وبوركينا فاسو، أن "وزراء الخارجية رحبوا بتوقيع مرسوم يسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالعمل على أراضي النيجر في حال وقوع أي عدوان".ووصل في وقت سابق إلى النيجر وفدان من بوركينا فاسو ومالي برئاسة وزيري خارجية البلدين، والتقيا برئيس المجلس العسكري، عبد الرحمن تشياني، حيث أكد الوزيران تضامن واغادوغو وباماكو مع النيجر واستعدادهما لدعم السلطات الانتقالية لمواجهة التحديات، حسبما أفاد التلفزيون النيجري الرسمي.تجدر الإشارة إلى أن مالي وبوركينا فاسو سبق وأن حذرتا الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" من مغبة أي تدخل عسكري محتمل في النيجر، وشددتا على أن أي إجراء عسكري ضد نيامي سيعُتبر بمثابة إعلان حرب على واغادوغو وباماكو.وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، يوم 27 يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.في المقابل، فرضت مجموعة "إيكواس" عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا في البلاد، لإعادة بازوم إلى منصبه.
https://sputnikarabic.ae/20230824/وزارة-الخارجية-مسؤول-جزائري-يزور-النيجر-للمساهمة-في-حل-سياسي-للأزمة-1080372802.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار النيجر, بوركينا فاسو, أخبار مالي
العالم, أخبار النيجر, بوركينا فاسو, أخبار مالي
إعلام: النيجر تسمح لمالي وبوركينا فاسو بالتدخل عسكريا حال تعرضها لعدوان خارجي
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أعلن المجلس العسكري في النيجر، ليل الخميس/الجمعة، منح مالي وبوركينا فاسو، الضوء الأخضر للتدخل عسكريا في حال تعرض النيجر لأي عدوان خارجي.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام نيجرية نقلا عن خارجية البلاد في ختام لقاء رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، بوزيري خارجية مالي وبوركينا فاسو، أن "وزراء الخارجية رحبوا بتوقيع مرسوم يسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو
ومالي بالعمل على أراضي النيجر في حال وقوع أي عدوان".
ووصل في وقت سابق إلى النيجر وفدان من بوركينا فاسو ومالي برئاسة وزيري خارجية البلدين، والتقيا برئيس المجلس العسكري، عبد الرحمن تشياني، حيث أكد الوزيران تضامن واغادوغو وباماكو مع النيجر واستعدادهما لدعم السلطات الانتقالية لمواجهة التحديات، حسبما أفاد التلفزيون النيجري الرسمي.
تجدر الإشارة إلى أن مالي وبوركينا فاسو سبق وأن حذرتا الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" من مغبة أي تدخل عسكري محتمل في النيجر، وشددتا على أن أي إجراء عسكري ضد نيامي سيعُتبر بمثابة إعلان حرب على واغادوغو وباماكو.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، يوم 27 يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.
في المقابل، فرضت مجموعة "إيكواس" عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا في البلاد، لإعادة بازوم إلى منصبه.