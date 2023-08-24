https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلان-البيان-الختامي-لقمة-بريكس-تفاصيل-تؤثر-على-الأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-1080376247.html
إعلان البيان الختامي لقمة "بريكس"... تفاصيل تؤثر على الأمم المتحدة ومجلس الأمن
إعلان البيان الختامي لقمة "بريكس"... تفاصيل تؤثر على الأمم المتحدة ومجلس الأمن
أعرب قادة مجموعة "بريكس" في بيانهم الختامي الذي صدر، اليوم الخميس، عن قلقهم بشأن استخدام التدابير الأحادية الجانب التي تؤثر سلبًا على الدول النامية. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T08:58+0000
2023-08-24T08:58+0000
2023-08-24T09:36+0000
العالم
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
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وأيد قادة مجموعة "بريكس" إجراء إصلاحات في الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، من أجل إضفاء المزيد من الديمقراطية والفعالية على المنظمة.وأضاف: "نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز وتحسين الحوكمة العالمية من خلال تشجيع نظام أكثر مرونة وفعالية وكفاءة ... نظام دولي متعدد الأطراف ديمقراطي وخاضع للمساءلة".ووفقا للإعلان، تؤيد دول "بريكس" مواصلة التعاون داخل الرابطة لتعزيز الترابط بين سلاسل التوريد وأنظمة الدفع.وجاء في البيان: "قادة مجموعة "بريكس" يؤكدون دعمهم لإرساء نظام للتجارة الدولية مفتوح ونزيه وقائم على قواعد منظمة التجارة العالمية".وأضاف البيان: "ندعو إلى تعزيز الحد من التسلح ومنع الانتشار، بما في ذلك اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".وأضاف البيان: "ندعو وكالات الفضاء في دول "بريكس" إلى مواصلة زيادة مستوى التعاون في مجال تبادل البيانات عبر الأقمار الصناعية وتطبيقاتها من أجل توفير الدعم المعلوماتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول "بريكس".وتابع البيان: "نذكر بمواقفنا الوطنية بشأن الصراع في أوكرانيا وما حولها، والتي تم التعبير عنها في المحافل ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة. ونلاحظ مع التقدير عروض الوساطة والمساعي الحميدة الخاصة في هذه المسألة الرامية إلى حل النزاع بالوسائل السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية، بما في ذلك بعثة السلام، التي قام بها الزعماء الأفارقة، والطريق المقترح نحو السلام".وبحسب البيان: "تقدر دول "بريكس" الاهتمام الكبير الذي أبدته دول الجنوب العالمي بعضوية "بريكس".وجاء في الوثيقة أن "البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، تعرب عن دعمها الكامل لروسيا، فيما يتعلق برئاستها لمجموعة "بريكس"، في عام 2024، وعقد القمة السادسة عشرة لـ"بريكس" في مدينة قازان الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-وزراء-الهند-يعلق-على-انضمام-السداسي-الجديد-إلى-بريكس-1080376423.html
https://sputnikarabic.ae/20230824/الرئيس-الصيني-من-قمة-بريكس-توسيع-المجموعة-حدث-تاريخي--1080374797.html
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بث مباشر لاستمرار فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" وقرارات مهمة اتخذتها المجموعة
بث مباشر لاستمرار فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" وقرارات مهمة اتخذتها المجموعة
2023-08-24T08:58+0000
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العالم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
العالم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
إعلان البيان الختامي لقمة "بريكس"... تفاصيل تؤثر على الأمم المتحدة ومجلس الأمن
08:58 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 09:36 GMT 24.08.2023) تابعنا عبر
أعرب قادة مجموعة "بريكس" في بيانهم الختامي الذي صدر، اليوم الخميس، عن قلقهم بشأن استخدام التدابير الأحادية الجانب التي تؤثر سلبًا على الدول النامية.
وأيد قادة مجموعة "بريكس" إجراء إصلاحات في الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، من أجل إضفاء المزيد من الديمقراطية والفعالية على المنظمة.
وجاء في نص البيان الختامي عقب القمة المنعقدة حاليًا في مدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا: "إننا نعرب عن قلقنا إزاء استخدام التدابير القسرية الانفرادية، التي لا تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتؤدي إلى عواقب سلبية خاصة في البلدان النامية".
وأضاف: "نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز وتحسين الحوكمة العالمية من خلال تشجيع نظام أكثر مرونة وفعالية وكفاءة ... نظام دولي متعدد الأطراف ديمقراطي وخاضع للمساءلة".
وبحسب الإعلان: "ندعو إلى زيادة مشاركة الأسواق الناشئة والدول النامية في المنظمات الدولية ومنتديات متعددة الأطراف".
ووفقا للإعلان، تؤيد دول "بريكس" مواصلة التعاون داخل الرابطة لتعزيز الترابط بين سلاسل التوريد وأنظمة الدفع.
وتابع البيان: "نؤكد من جديد أن الانفتاح والكفاءة والاستقرار والموثوقية ضرورية لمعالجة الانتعاش الاقتصادي وتحفيز التجارة والاستثمار الدوليين. وندعو إلى مزيد من التعاون بين دول "بريكس" لتعزيز الترابط بين سلاسل التوريد وأنظمة الدفع من أجل تحفيز تدفقات التجارة والاستثمار".
وجاء في البيان: "قادة مجموعة "بريكس" يؤكدون دعمهم لإرساء نظام للتجارة الدولية مفتوح ونزيه وقائم على قواعد منظمة التجارة العالمية".
وأكّدت "بريكس" في البيان على ضرورة حل المشكلة النووية الإيرانية من خلال الوسائل السلمية والدبلوماسية، ووفقًا للقانون الدولي.
وأضاف البيان: "ندعو إلى تعزيز الحد من التسلح ومنع الانتشار، بما في ذلك اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".
وقال البيان: "نؤكد على أهمية تشجيع استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية والمعاملات المالية، سواء داخل دول "بريكس" أو مع الشركاء التجاريين".
وأضاف البيان: "ندعو وكالات الفضاء في دول "بريكس" إلى مواصلة زيادة مستوى التعاون في مجال تبادل البيانات عبر الأقمار الصناعية وتطبيقاتها من أجل توفير الدعم المعلوماتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول "بريكس".
وتابع البيان: "نذكر بمواقفنا الوطنية بشأن الصراع في أوكرانيا وما حولها، والتي تم التعبير عنها في المحافل ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة. ونلاحظ مع التقدير عروض الوساطة والمساعي الحميدة الخاصة في هذه المسألة الرامية إلى حل النزاع بالوسائل السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية، بما في ذلك بعثة السلام، التي قام بها الزعماء الأفارقة، والطريق المقترح نحو السلام".
وأضاف البيان: "وإدراكًا لأن دول "بريكس" تنتج ثلث الغذاء في العالم، فإننا نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز التعاون في مجال الزراعة وتطوير الزراعة المستدامة لدول "بريكس" لتحسين الأمن الغذائي داخل دول "بريكس" وفي جميع أنحاء العالم".
وبحسب البيان: "تقدر دول "بريكس" الاهتمام الكبير الذي أبدته دول الجنوب العالمي بعضوية "بريكس".
وأفاد البيان: "نؤكد على الحاجة إلى مساعدة الدول التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع على التعافي والتنمية، وندعو المجتمع الدولي إلى مساعدة الدول على تحقيق أهدافها التنموية".
وجاء في الوثيقة أن "البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، تعرب عن دعمها الكامل لروسيا، فيما يتعلق برئاستها لمجموعة "بريكس"، في عام 2024، وعقد القمة السادسة عشرة لـ"بريكس" في مدينة قازان الروسية.