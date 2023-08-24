https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلان-البيان-الختامي-لقمة-بريكس-تفاصيل-تؤثر-على-الأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-1080376247.html

إعلان البيان الختامي لقمة "بريكس"... تفاصيل تؤثر على الأمم المتحدة ومجلس الأمن

إعلان البيان الختامي لقمة "بريكس"... تفاصيل تؤثر على الأمم المتحدة ومجلس الأمن

أعرب قادة مجموعة "بريكس" في بيانهم الختامي الذي صدر، اليوم الخميس، عن قلقهم بشأن استخدام التدابير الأحادية الجانب التي تؤثر سلبًا على الدول النامية. 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T08:58+0000

2023-08-24T08:58+0000

2023-08-24T09:36+0000

العالم

قمة بريكس 2023

مجموعة بريكس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/18/1080375646_0:302:3032:2008_1920x0_80_0_0_6e59a1da7ee2c08f775dbcbffb266adb.jpg

وأيد قادة مجموعة "بريكس" إجراء إصلاحات في الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، من أجل إضفاء المزيد من الديمقراطية والفعالية على المنظمة.وأضاف: "نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز وتحسين الحوكمة العالمية من خلال تشجيع نظام أكثر مرونة وفعالية وكفاءة ... نظام دولي متعدد الأطراف ديمقراطي وخاضع للمساءلة".ووفقا للإعلان، تؤيد دول "بريكس" مواصلة التعاون داخل الرابطة لتعزيز الترابط بين سلاسل التوريد وأنظمة الدفع.وجاء في البيان: "قادة مجموعة "بريكس" يؤكدون دعمهم لإرساء نظام للتجارة الدولية مفتوح ونزيه وقائم على قواعد منظمة التجارة العالمية".وأضاف البيان: "ندعو إلى تعزيز الحد من التسلح ومنع الانتشار، بما في ذلك اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".وأضاف البيان: "ندعو وكالات الفضاء في دول "بريكس" إلى مواصلة زيادة مستوى التعاون في مجال تبادل البيانات عبر الأقمار الصناعية وتطبيقاتها من أجل توفير الدعم المعلوماتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول "بريكس".وتابع البيان: "نذكر بمواقفنا الوطنية بشأن الصراع في أوكرانيا وما حولها، والتي تم التعبير عنها في المحافل ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة. ونلاحظ مع التقدير عروض الوساطة والمساعي الحميدة الخاصة في هذه المسألة الرامية إلى حل النزاع بالوسائل السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية، بما في ذلك بعثة السلام، التي قام بها الزعماء الأفارقة، والطريق المقترح نحو السلام".وبحسب البيان: "تقدر دول "بريكس" الاهتمام الكبير الذي أبدته دول الجنوب العالمي بعضوية "بريكس".وجاء في الوثيقة أن "البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، تعرب عن دعمها الكامل لروسيا، فيما يتعلق برئاستها لمجموعة "بريكس"، في عام 2024، وعقد القمة السادسة عشرة لـ"بريكس" في مدينة قازان الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-وزراء-الهند-يعلق-على-انضمام-السداسي-الجديد-إلى-بريكس-1080376423.html

https://sputnikarabic.ae/20230824/الرئيس-الصيني-من-قمة-بريكس-توسيع-المجموعة-حدث-تاريخي--1080374797.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بث مباشر لاستمرار فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" وقرارات مهمة اتخذتها المجموعة بث مباشر لاستمرار فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" وقرارات مهمة اتخذتها المجموعة 2023-08-24T08:58+0000 true PT47M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس