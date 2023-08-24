https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-وزراء-الهند-يعلق-على-انضمام-السداسي-الجديد-إلى-بريكس-1080376423.html
رئيس وزراء الهند يعلق على انضمام "السداسي الجديد" إلى "بريكس"
رئيس وزراء الهند يعلق على انضمام "السداسي الجديد" إلى "بريكس"
أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن ترحيب بلاده بدعوة دول جديدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مؤكدًا أن من شأن ذلك تعزيز إمكانيات المجموعة. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T09:04+0000
2023-08-24T09:04+0000
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نيودلهي - سبوتنيك. وقال مودي، خلال كلمة في اليوم الختامي لقمة "بريكس" في جوهانسبرغ: "لطالما دعمت الهند توسيع عضوية "بريكس"، وهي تعتقد أن الأعضاء الجدد سيعززون المنظمة ويعطون دفعة لجهودنا المشتركة".وأكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.وأعلنت جنوب أفريقيا، أن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة، فيما قدّمت 23 دولة طلبات رسمية لذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلان-البيان-الختامي-لقمة-بريكس-تفاصيل-تؤثر-على-الأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-1080376247.html
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العالم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, أخبار الهند اليوم, الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, أخبار إثيوبيا
العالم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, أخبار الهند اليوم, الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, أخبار إثيوبيا
رئيس وزراء الهند يعلق على انضمام "السداسي الجديد" إلى "بريكس"
09:04 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 09:31 GMT 24.08.2023) تابعنا عبر
أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن ترحيب بلاده بدعوة دول جديدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مؤكدًا أن من شأن ذلك تعزيز إمكانيات المجموعة.
نيودلهي - سبوتنيك. وقال مودي، خلال كلمة في اليوم الختامي لقمة "بريكس" في جوهانسبرغ: "لطالما دعمت الهند توسيع عضوية "بريكس"، وهي تعتقد أن الأعضاء الجدد سيعززون المنظمة ويعطون دفعة لجهودنا المشتركة".
وأكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا
بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
وأشار رامافوزا إلى أن "العضوية الكاملة للسداسي الجديد، ستبدأ في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل 2024"، مؤكدًا أن "قبول الأعضاء الجدد يمثل المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى".
وأعلنت جنوب أفريقيا، أن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة، فيما قدّمت 23 دولة طلبات رسمية لذلك.