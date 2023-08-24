https://sputnikarabic.ae/20230824/الرئيس-الصيني-من-قمة-بريكس-توسيع-المجموعة-حدث-تاريخي--1080374797.html
الرئيس الصيني من قمة "بريكس": توسيع المجموعة حدث تاريخي... فيديو
الرئيس الصيني من قمة "بريكس": توسيع المجموعة حدث تاريخي... فيديو
صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، في قمة "بريكس" بأن توسع المجموعة هو مرحلة تاريخية ويلبي توقعات المجتمع الدولي والمصالح المشتركة للدول النامية. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T08:25+0000
2023-08-24T08:25+0000
2023-08-24T08:37+0000
العالم
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
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وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ: "التوسع الحالي لمجموعة "بريكس" تاريخي ويتماشى مع توقعات المجتمع الدولي والمصالح المشتركة للبلدان النامية".وتابع: "الصين ترحب بالدول الأعضاء الجديدة في مجموعة الـ"بريكس".وأضاف جين بينغ: "تتمتع جميع دول "بريكس" بنفوذ مهم ومسؤولية كبيرة تجاه السلام والتنمية في العالم أجمع".وقال: "يمكننا أن نحقق الكثير لمستقبل دول "بريكس" بفضل العمل المشترك لمصلحة الجميع".ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.بدأت فعاليات اليوم الثالث للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشرة "بريكس 2023"، اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
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بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة.
بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة.
2023-08-24T08:25+0000
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العالم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, видео
العالم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, видео
الرئيس الصيني من قمة "بريكس": توسيع المجموعة حدث تاريخي... فيديو
08:25 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 08:37 GMT 24.08.2023) تابعنا عبر
صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، في قمة "بريكس" بأن توسع المجموعة هو مرحلة تاريخية ويلبي توقعات المجتمع الدولي والمصالح المشتركة للدول النامية.
وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ: "التوسع الحالي لمجموعة "بريكس" تاريخي ويتماشى مع توقعات المجتمع الدولي والمصالح المشتركة للبلدان النامية".
وتابع: "الصين ترحب بالدول الأعضاء الجديدة في مجموعة الـ"بريكس".
وأضاف جين بينغ: "تتمتع جميع دول "بريكس" بنفوذ مهم ومسؤولية كبيرة تجاه السلام والتنمية في العالم أجمع".
وقال: "يمكننا أن نحقق الكثير لمستقبل دول "بريكس" بفضل العمل المشترك لمصلحة الجميع".
ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي
المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
بدأت فعاليات اليوم الثالث للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشرة "بريكس 2023"، اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.