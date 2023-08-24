https://sputnikarabic.ae/20230824/الدبيبة-يعلن-القبض-على-قيادي-في-تنظيم-داعش-الإرهابي-استهدف-مؤسسات-ليبية-عام-2018-1080395757.html

الدبيبة يعلن القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي استهدف مؤسسات ليبية عام 2018

الدبيبة يعلن القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي استهدف مؤسسات ليبية عام 2018

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) تورط في... 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T22:04+0000

2023-08-24T22:04+0000

2023-08-24T22:04+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

عبد الحميد الدبيبة

تنظيم داعش الإرهابي

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بنغازي – سبوتنيك. وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، إن "أجهزتنا الأمنية والضبطية تمكنت عصر الثلاثاء من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي متورط في التخطيط والقيادة لهذه العمليات الإرهابية الانتحارية، التي استهدفت مؤسسات بلادنا وموظفيها الشهداء عام 2018".وأكد الدبيبة: "للجميع داخل ليبيا وخارجها، نؤكد أننا سنحارب الإرهاب بكل أشكاله، وسنستمر في هذا المشوار بكل شجاعة وبخط متواز مع مشوارنا في تعزيز الاستقرار والتنمية وعودة الحياة لكل ربوع ليبيا".وأردف قائلاً، "نتصدى بكل حزم للإرهاب بكافة أشكاله وملاحقة كل من ثبت تورطه في جرائم ووقائع من هذا الشأن ضد أبناء الشعب الليبي، ومن هذه الوقائع استهداف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مايو/أيار ، والمؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر، ومقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه".وأوضح أن "هذا الجرائم الشنيعة راح ضحيتها أبرياء بين قتلى وجرحى من أبناء وطننا الآمنين في أعمالهم، قبل أن تمتد لهم أيادي الظلاميين من الإرهابيين والمجرمين".يذكر أن في مايو/أيار 2018، أطلق مسلحان النار على موظفين بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفجرا نفسيهما، مما تسبب في قتل وجرح أكثر من 20 شخصًا وحرق جزء كبير من مبنى المفوضية، وبعد ساعات من الهجوم، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.وفي 10 سبتمبر/أيلول من العام 2018، شن ستة مسلحين هجوما إرهابيًا على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، أسفر عن قتيلين وعشرة جرحى، وفقا لحصيلة لوزارة الصحة الليبية .وفي 25 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، نفذ مسلحون هجوما على مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة طرابلس أسفر عن ثلاثة قتلى و21 جريحا.

https://sputnikarabic.ae/20230823/بدء-الاجتماعات-التحضيرية-للمصالحة-الليبية-الأحد-المقبل-في-البيضاء-شرقي-البلاد-1080356848.html

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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, تنظيم داعش الإرهابي