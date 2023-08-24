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مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين أعضاء جدد في "بريكس"
https://sputnikarabic.ae/20230824/بوتين-في-قمة-بريكس-رئيس-جنوب-أفريقيا-أظهر-مهارة-دبلوماسية-خلال-مناقشة-مسألة-توسع-بريكس-1080373724.html
بوتين: نتحرك باتجاه العملة الموحدة لـ "بريكس"... فيديو
بوتين: نتحرك باتجاه العملة الموحدة لـ "بريكس"... فيديو
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في قمة "بريكس"، إن "رئيس جنوب أفريقيا أظهر مهارات دبلوماسية عند مناقشة قضايا توسع "بريكس". 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T08:05+0000
2023-08-24T08:16+0000
روسيا
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
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وأضاف الرئيس الروسي: "مسألة العملة الموحدة لمجموعة البريكس صعبة للغاية، لكننا سنتحرك في هذا الاتجاه لحل هذه المشاكل بطريقة أو بأخرى".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، أن المجموعة تقف مع فكرة عالم متعدد الأقطاب، مؤكدا أن هذا التكتل يكافح ضد الدول الاستعمارية التي تسعى للحفاظ على هيمنتها على الساحة الدولية والتي تسببت بالأزمة الأوكرانية.وقال الرئيس فلاديمير بوتين في قمة "بريكس": "مجموعة بريكس تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب يعتمد على القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعوب في التنمية".بدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، يوم الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.بدأت فعاليات اليوم الثالث للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشرة "بريكس 2023"، اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-جنوب-أفريقيا-مصر-والسعودية-والإمارات-وإيران-وإثيوبيا-والأرجنتين-أعضاء-جدد-في-بريكس-1080373186.html
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بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة.
بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة.
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روسيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
روسيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس

بوتين: نتحرك باتجاه العملة الموحدة لـ "بريكس"... فيديو

08:05 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 08:16 GMT 24.08.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام المشاركين في منتدى"آرميا - 2023"
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام المشاركين في منتدىآرميا - 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في قمة "بريكس"، إن "رئيس جنوب أفريقيا أظهر مهارات دبلوماسية عند مناقشة قضايا توسع "بريكس".
وأضاف الرئيس الروسي: "مسألة العملة الموحدة لمجموعة البريكس صعبة للغاية، لكننا سنتحرك في هذا الاتجاه لحل هذه المشاكل بطريقة أو بأخرى".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، أن المجموعة تقف مع فكرة عالم متعدد الأقطاب، مؤكدا أن هذا التكتل يكافح ضد الدول الاستعمارية التي تسعى للحفاظ على هيمنتها على الساحة الدولية والتي تسببت بالأزمة الأوكرانية.
© Ruptly
وقال الرئيس فلاديمير بوتين في قمة "بريكس": "مجموعة بريكس تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب يعتمد على القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعوب في التنمية".
بدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، يوم الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين أعضاء جدد في "بريكس"
07:55 GMT
ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
بدأت فعاليات اليوم الثالث للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشرة "بريكس 2023"، اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر لبدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو07:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:00 GMT
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