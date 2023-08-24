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مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين أعضاء جدد في "بريكس"
https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-جنوب-أفريقيا-مصر-والسعودية-والإمارات-وإيران-وإثيوبيا-والأرجنتين-أعضاء-جدد-في-بريكس-1080373186.html
مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين أعضاء جدد في "بريكس"
مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين أعضاء جدد في "بريكس"
أكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T07:55+0000
2023-08-24T08:12+0000
العالم العربي
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
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وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن قادة دول بريكس تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ.وأفادت وسائل إعلام برازيلية، يوم الثلاثاء الماضي، أن دول "بريكس" ستعلن عن توسيع المجموعة لتشمل 5 دول إضافية، مع إمكانية انضمام عضو سادس في السنوات المقبلة.وقال جميل شاد، مراسل البوابة البرازيلية "UOL" في جنيف، يوم أمس الأربعاء: "لقد بدأت القرارات تتشكل، ليل يوم الثلاثاء الماضي، عندما انعزل رؤساء الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل، لمناقشة توسيع الاتحاد".
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بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة.
بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة.
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العالم العربي, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, видео
العالم العربي, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, видео

مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين أعضاء جدد في "بريكس"

07:55 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 08:12 GMT 24.08.2023)
© Sputnikاستعدادات لانطلاق قمة "بريكس" 2023 فى جوهانسبرغ
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
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أكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن قادة دول بريكس تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ.

وأشار رامافوزا إلى أن العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024.

© Ruptly
وأفادت وسائل إعلام برازيلية، يوم الثلاثاء الماضي، أن دول "بريكس" ستعلن عن توسيع المجموعة لتشمل 5 دول إضافية، مع إمكانية انضمام عضو سادس في السنوات المقبلة.
وقال جميل شاد، مراسل البوابة البرازيلية "UOL" في جنيف، يوم أمس الأربعاء: "لقد بدأت القرارات تتشكل، ليل يوم الثلاثاء الماضي، عندما انعزل رؤساء الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل، لمناقشة توسيع الاتحاد".
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