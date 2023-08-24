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https://sputnikarabic.ae/20230824/بوتين-لن-ننسى-مساهمة-فاغنر-ضد-النازية-وبريغوجين-كان-موهوبا--عاجل-1080391833.html
بوتين: لن ننسى إسهام "فاغنر" ضد النازية وبريغوجين كان "موهوبا"
بوتين: لن ننسى إسهام "فاغنر" ضد النازية وبريغوجين كان "موهوبا"
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا حادثة تحطم الطائرة في مقاطعة تفير. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T16:08+0000
2023-08-24T16:24+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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ووصف بوتين، قائد فاغنر الذي قضى في الحادثة، يفغيني بريغوجين، بأنه "رجل واجه أقدارا صعبة، وارتكب أخطاء جدية ، لكنه حقق النتائج المرجوة لنفسه وللقضية المشتركة، كما كان شخصا ورجل أعمال موهوبا".وأشار بوتين إلى أن بريغوجين "كان يعمل في روسيا والخارج، ولا سيما في أفريقيا، في مجالات النفط والغاز وغيره، وعندما عاد من أفريقيا قابل مسؤولين (روس)".وأكد بوتين: "رئيس لجنة التحقيق أبلغ عن بدء التحقيق في تحطم الطائرة التي كان على متنها بريغوجين وسنكمله حتى النهاية".نشرت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية "روس أفياتسا" يوم أمس الأربعاء قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقاطعة تفير الروسية.وبحسب المؤسسة، كان على متن الطائرة "قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ودميتري أوتكين، ويفغيني ماكاريان، وسيرغي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف".
https://sputnikarabic.ae/20230823/وفاة-يفغيني-بريغوجين-ومرافقيه-بعد-تحطم-طائرته-الخاصة--عاجل-1080366309.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: لن ننسى إسهام "فاغنر" ضد النازية وبريغوجين كان "موهوبا"

16:08 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 16:24 GMT 24.08.2023)
© Sputnik . Михаил Климентьев / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© Sputnik . Михаил Климентьев
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا حادثة تحطم الطائرة في مقاطعة تفير.
ووصف بوتين، قائد فاغنر الذي قضى في الحادثة، يفغيني بريغوجين، بأنه "رجل واجه أقدارا صعبة، وارتكب أخطاء جدية ، لكنه حقق النتائج المرجوة لنفسه وللقضية المشتركة، كما كان شخصا ورجل أعمال موهوبا".
وأشار بوتين إلى أن بريغوجين "كان يعمل في روسيا والخارج، ولا سيما في أفريقيا، في مجالات النفط والغاز وغيره، وعندما عاد من أفريقيا قابل مسؤولين (روس)".
حادث تحطم طائرة بوينغ الماليزية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
مقتل يفغيني بريغوجين ومرافقيه بعد تحطم طائرته الخاصة
أمس, 20:07 GMT

"فاغنر" قدمت إسهاما كبيرا في الحرب ضد النازية في أوكرانيا، نتذكر ذلك ولن ننساه أبدًا.

وأكد بوتين: "رئيس لجنة التحقيق أبلغ عن بدء التحقيق في تحطم الطائرة التي كان على متنها بريغوجين وسنكمله حتى النهاية".
نشرت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية "روس أفياتسا" يوم أمس الأربعاء قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقاطعة تفير الروسية.
وبحسب المؤسسة، كان على متن الطائرة "قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ودميتري أوتكين، ويفغيني ماكاريان، وسيرغي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف".
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