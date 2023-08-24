https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-الوزراء-الأوكراني-الأسبق-البلاد-فقدت-سيادتها-لصالح-الغرباء-والفاسدين-1080391417.html
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: البلاد فقدت سيادتها لصالح الغرباء والفاسدين
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: البلاد فقدت سيادتها لصالح الغرباء والفاسدين
صرّح رئيس الوزراء الأوكراني السابق، نيكولاي أزاروف، اليوم الخميس، أن أوكرانيا فقدت سيادتها بالكامل، لافتا إلى أن زيلينسكي غير قادر على إخراج البلاد من هذا... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T15:44+0000
2023-08-24T15:44+0000
2023-08-24T15:44+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب أزاروف في قناته على "تلغرام": "أوكرانيا بعد عام 2014 أصبحت دولة بلا سيادة وغير مستقلة، وبسبب أن السلطة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها من قبل الفاسدين والأجانب، حدث فقدان كامل للاستقلال في السياسة الداخلية والخارجية".ومن الجدير بالذكر أن يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013، شهد بدء أحداث "الميدان" أو "يورو ميدان" في أوكرانيا، وهي احتجاجات اندلعت في أوكرانيا لأنصار التكامل مع الاتحاد الأوروبي، ثم تحولت تدريجيًا إلى احتجاجات ومواجهات مسلحة وسط العاصمة كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، أدت في فبراير 2014 إلى عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، وصعود الأحزاب والقوى الموالية للغرب إلى السلطة.
https://sputnikarabic.ae/20230824/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-عن-مقايضة-بين-زيلينسكي-وواشنطن-1080391262.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: البلاد فقدت سيادتها لصالح الغرباء والفاسدين
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صرّح رئيس الوزراء الأوكراني السابق، نيكولاي أزاروف، اليوم الخميس، أن أوكرانيا فقدت سيادتها بالكامل، لافتا إلى أن زيلينسكي غير قادر على إخراج البلاد من هذا الوضع.
موسكو - سبوتنيك. وكتب أزاروف في قناته على "تلغرام": "أوكرانيا بعد عام 2014 أصبحت دولة بلا سيادة وغير مستقلة، وبسبب أن السلطة الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها من قبل الفاسدين والأجانب، حدث فقدان كامل للاستقلال في السياسة الداخلية والخارجية".
وقعت أوكرانيا في موقف تبعية صعب للغاية، من المؤكد أن زيلينسكي لا يستطيع إخراجها من هذه الحلقة المفرغة.
ولفت أزاروف إلى أنه بعد الانقلاب على الحكومة في أوكرانيا، في شباط / فبراير 2014، باتت البلاد خاضعة مطلقا للسيطرة الخارجية والتمويل وتعيين المسؤولين واتخاذ القرارات (من الخارج).
ومن الجدير
بالذكر أن يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013، شهد بدء أحداث "الميدان" أو "يورو ميدان" في أوكرانيا، وهي احتجاجات اندلعت في أوكرانيا لأنصار التكامل مع الاتحاد الأوروبي، ثم تحولت تدريجيًا إلى احتجاجات ومواجهات مسلحة وسط العاصمة كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، أدت في فبراير 2014 إلى عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، وصعود الأحزاب والقوى الموالية للغرب إلى السلطة.