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https://sputnikarabic.ae/20230824/شي-جين-بينغ-الصين-ستوسع-تعاونها-مع-أفريقيا-لدعم-تنمية-القارة-1080378126.html
شي جين بينغ: الصين ستوسع تعاونها مع أفريقيا لدعم تنمية القارة
شي جين بينغ: الصين ستوسع تعاونها مع أفريقيا لدعم تنمية القارة
أفاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس،في قمة "بريكس"، بأن الصين تعتزم توسيع التعاون مع أفريقيا لدعم الدول في القارة لتوسيع فرص التنمية المستقلة. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T10:10+0000
2023-08-24T10:10+0000
العالم
الصين
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
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وقال شي جين بينغ: "الصين صديق موثوق به لأفريقيا، وقد قدمت لأفريقيا قدرًا كبيرًا من المساعدات التنموية على مدى، السنوات العشر الماضية، وشاركت في بناء أكثر من 6000 كيلومتر من السكك الحديدية، وأكثر من 6000 كيلومتر من الطرق السريعة وأكثر من 80 منشأة كبيرة للطاقة".وأضاف: "الصين ستواصل توسيع التعاون مع الدول الأفريقية لدعمها في تعزيز فرص التنمية المستقلة".وتابع: "أنشأت الصين صندوقا للتنمية العالمية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بقيمة 4 مليارات دولار، وستقوم المؤسسات المالية الصينية قريبا بتخصيص 10 مليارات دولار من الصناديق الخاصة لمبادرات التنمية العالمية".ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.بدأت فعاليات اليوم الثالث للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشرة "بريكس 2023"، اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20230824/الرئيس-الصيني-من-قمة-بريكس-توسيع-المجموعة-حدث-تاريخي--1080374797.html
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العالم, الصين, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
العالم, الصين, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس

شي جين بينغ: الصين ستوسع تعاونها مع أفريقيا لدعم تنمية القارة

10:10 GMT 24.08.2023
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019
 الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© Sputnik . Alexei Danichev
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أفاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس،في قمة "بريكس"، بأن الصين تعتزم توسيع التعاون مع أفريقيا لدعم الدول في القارة لتوسيع فرص التنمية المستقلة.
وقال شي جين بينغ: "الصين صديق موثوق به لأفريقيا، وقد قدمت لأفريقيا قدرًا كبيرًا من المساعدات التنموية على مدى، السنوات العشر الماضية، وشاركت في بناء أكثر من 6000 كيلومتر من السكك الحديدية، وأكثر من 6000 كيلومتر من الطرق السريعة وأكثر من 80 منشأة كبيرة للطاقة".
وأضاف: "الصين ستواصل توسيع التعاون مع الدول الأفريقية لدعمها في تعزيز فرص التنمية المستقلة".
وتابع: "أنشأت الصين صندوقا للتنمية العالمية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بقيمة 4 مليارات دولار، وستقوم المؤسسات المالية الصينية قريبا بتخصيص 10 مليارات دولار من الصناديق الخاصة لمبادرات التنمية العالمية".
الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
الرئيس الصيني من قمة "بريكس": توسيع المجموعة حدث تاريخي... فيديو
08:25 GMT
ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
بدأت فعاليات اليوم الثالث للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشرة "بريكس 2023"، اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر لليوم الثالث لقمة "بريكس 2023".. قرارات تاريخية تؤثر على العالم07:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:00 GMT
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