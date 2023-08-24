https://sputnikarabic.ae/20230824/صحيفة-ناقلات-الجنود-المدرعة-البلغارية-المنقولة-إلى-كييف-لن-تصمد-على-خط-المواجهة-1080370070.html

صحيفة: ناقلات الجنود المدرعة البلغارية المنقولة إلى كييف لن تصمد على خط المواجهة

صحيفة: ناقلات الجنود المدرعة البلغارية المنقولة إلى كييف لن تصمد على خط المواجهة

كتبت صحيفة بأن بلغاريا قررت أن تنقل إلى أوكرانيا مجموعة من ناقلات الجنود المدرعة من طراز "بي تي أر- 60" ذات درع ضعيف لدرجة أنه يمكن اختراقها بنيران المدافع... 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T05:40+0000

2023-08-24T05:40+0000

2023-08-24T05:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

بلغاريا

العالم

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وأضافت: "ناقلة الجنود المدرعة ذات العجلات التي تعود إلى الستينيات هي ناقلة جنود مدرعة بالاسم فقط. إنها على عجلات، تنقل الأفراد وليست مدرعة إلى حد كبير".وقال ديفيد آكس: "التحسينات التي تم إدخالها عليها لم تساعد في القضاء على عيبها الرئيسي، وهو درع يبلغ سمكه 9 ملم، والذي يمكن حتى للمدفع الرشاش اختراقه".وأضاف آكس لصحيفة "فوربس"، قائلًا: "استعداد أوكرانيا لاستلام مئة مركبة مدرعة قديمة، لا يتحدث إلا عن نهمها".وأشار إلى أن "نقل مجموعة من ناقلات الجنود المدرعة إلى أوكرانيا لن يؤثر على القدرة الدفاعية لبلغاريا".وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع البلغاري، تودور تاغاريف، قرارا بالتبرع بمئة ناقلة جند مدرعة لأوكرانيا مجانا، لكنه حدد أن شروط توفير ناقلات الجند المدرعة يمكن تمديدها بسبب الحاجة للحصول على موافقة البرلمان.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230823/إعلام-القوات-الأوكرانية-تتخلى-عن-المعدات-الأمريكية-لأنها-هدف-سهل-لروسيا-1080351734.html

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