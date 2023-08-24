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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230824/صحيفة-ناقلات-الجنود-المدرعة-البلغارية-المنقولة-إلى-كييف-لن-تصمد-على-خط-المواجهة-1080370070.html
صحيفة: ناقلات الجنود المدرعة البلغارية المنقولة إلى كييف لن تصمد على خط المواجهة
صحيفة: ناقلات الجنود المدرعة البلغارية المنقولة إلى كييف لن تصمد على خط المواجهة
كتبت صحيفة بأن بلغاريا قررت أن تنقل إلى أوكرانيا مجموعة من ناقلات الجنود المدرعة من طراز "بي تي أر- 60" ذات درع ضعيف لدرجة أنه يمكن اختراقها بنيران المدافع... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T05:40+0000
2023-08-24T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
بلغاريا
العالم
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وأضافت: "ناقلة الجنود المدرعة ذات العجلات التي تعود إلى الستينيات هي ناقلة جنود مدرعة بالاسم فقط. إنها على عجلات، تنقل الأفراد وليست مدرعة إلى حد كبير".وقال ديفيد آكس: "التحسينات التي تم إدخالها عليها لم تساعد في القضاء على عيبها الرئيسي، وهو درع يبلغ سمكه 9 ملم، والذي يمكن حتى للمدفع الرشاش اختراقه".وأضاف آكس لصحيفة "فوربس"، قائلًا: "استعداد أوكرانيا لاستلام مئة مركبة مدرعة قديمة، لا يتحدث إلا عن نهمها".وأشار إلى أن "نقل مجموعة من ناقلات الجنود المدرعة إلى أوكرانيا لن يؤثر على القدرة الدفاعية لبلغاريا".وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع البلغاري، تودور تاغاريف، قرارا بالتبرع بمئة ناقلة جند مدرعة لأوكرانيا مجانا، لكنه حدد أن شروط توفير ناقلات الجند المدرعة يمكن تمديدها بسبب الحاجة للحصول على موافقة البرلمان.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230823/إعلام-القوات-الأوكرانية-تتخلى-عن-المعدات-الأمريكية-لأنها-هدف-سهل-لروسيا-1080351734.html
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روسيا, بلغاريا, العالم
روسيا, بلغاريا, العالم

صحيفة: ناقلات الجنود المدرعة البلغارية المنقولة إلى كييف لن تصمد على خط المواجهة

05:40 GMT 24.08.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود تابعون لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ناقلة جند مدرعة بي تي ار-80 في ستانيتسا لوغانسكايا، 26 فبراير 2022
جنود تابعون لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ناقلة جند مدرعة بي تي ار-80 في ستانيتسا لوغانسكايا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
/
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كتبت صحيفة بأن بلغاريا قررت أن تنقل إلى أوكرانيا مجموعة من ناقلات الجنود المدرعة من طراز "بي تي أر- 60" ذات درع ضعيف لدرجة أنه يمكن اختراقها بنيران المدافع الرشاشة.
وأضافت: "ناقلة الجنود المدرعة ذات العجلات التي تعود إلى الستينيات هي ناقلة جنود مدرعة بالاسم فقط. إنها على عجلات، تنقل الأفراد وليست مدرعة إلى حد كبير".
وقال ديفيد آكس: "التحسينات التي تم إدخالها عليها لم تساعد في القضاء على عيبها الرئيسي، وهو درع يبلغ سمكه 9 ملم، والذي يمكن حتى للمدفع الرشاش اختراقه".
وأضاف آكس لصحيفة "فوربس"، قائلًا: "استعداد أوكرانيا لاستلام مئة مركبة مدرعة قديمة، لا يتحدث إلا عن نهمها".
وأشار إلى أن "نقل مجموعة من ناقلات الجنود المدرعة إلى أوكرانيا لن يؤثر على القدرة الدفاعية لبلغاريا".
المدفعية الروسية في اتجاه خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: القوات الأوكرانية تتخلى عن المعدات الأمريكية لأنها هدف سهل لروسيا
أمس, 12:34 GMT
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع البلغاري، تودور تاغاريف، قرارا بالتبرع بمئة ناقلة جند مدرعة لأوكرانيا مجانا، لكنه حدد أن شروط توفير ناقلات الجند المدرعة يمكن تمديدها بسبب الحاجة للحصول على موافقة البرلمان.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:00 GMT
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